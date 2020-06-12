朴敏英、Jennie再撞衫西裝裙！「微低胸PK長腿」網：好難選

記者鮑璿安／台北報導

女星們撞衫已經不算糗事，能穿出個人風格更重要，常常相中同款西裝的韓星朴敏英與女團BLACKPINK成員Jennie，這回再撞衫VERSACE 西裝裙，俐落剪裁下搭配短裙輔助瞬間霸氣噴發，當然兩人眼光如此巧合也引發網友直呼：「這次不知道站誰」、「都太美了。」

在 Instagram 查看這則貼文 Park Min Young [박민영]（@parkminyoung143）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 1 日 上午 7:39 張貼

韓星朴敏英近期登上大陸雜誌封面，以俐落的女性視角展開拍攝，朴敏英一連變換多套造型，其中最受矚目的就屬封面的VERSACE西裝裙，只見她綁起清爽馬尾，妝容相當簡潔更顯精緻五官，而上衣墊肩效果搭配平口剪裁，微微小露深V，遊走於率性和性感之間。裙身更運用整齊金色排扣點綴，視覺上更顯豐盈，再搭配收腰細節以及腰封配件，完美包覆朴敏英的S曲線身材。

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然而這款西裝裙也曾被女團BLACKPINK成員Jennie演繹，比起朴敏英的柔美風格，Jennie上身順勢多了冷艷氣息，不同之處更在於Jennie少了項錬、腰封等配件，使得整體造型看來更加簡單， 她也不吝嗇露出筆直長腿，配合放電雙眼火力全開。事實上兩人並非頭一回撞衫，上次不約而同穿著南韓設計師品牌JAYBAEK黑色西裝，衣著以深V剪裁和腰封的細節取勝，這回再度相中同款也證明了兩人的眼光相當獨到，引發網友直呼：「好難選」、「一個酷一個美。」

▲朴敏英、Jennie並非頭一回撞衫。（圖／翻攝自IG）