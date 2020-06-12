fb ig video ETtoday search mobile

朴敏英、Jennie再撞衫西裝裙！「微低胸PK長腿」網：好難選

>

記者鮑璿安／台北報導

女星們撞衫已經不算糗事，能穿出個人風格更重要，常常相中同款西裝的韓星朴敏英與女團BLACKPINK成員Jennie，這回再撞衫VERSACE 西裝裙，俐落剪裁下搭配短裙輔助瞬間霸氣噴發，當然兩人眼光如此巧合也引發網友直呼：「這次不知道站誰」、「都太美了。」

韓星朴敏英近期登上大陸雜誌封面，以俐落的女性視角展開拍攝，朴敏英一連變換多套造型，其中最受矚目的就屬封面的VERSACE西裝裙，只見她綁起清爽馬尾，妝容相當簡潔更顯精緻五官，而上衣墊肩效果搭配平口剪裁，微微小露深V，遊走於率性和性感之間。裙身更運用整齊金色排扣點綴，視覺上更顯豐盈，再搭配收腰細節以及腰封配件，完美包覆朴敏英的S曲線身材。

然而這款西裝裙也曾被女團BLACKPINK成員Jennie演繹，比起朴敏英的柔美風格，Jennie上身順勢多了冷艷氣息，不同之處更在於Jennie少了項錬、腰封等配件，使得整體造型看來更加簡單， 她也不吝嗇露出筆直長腿，配合放電雙眼火力全開。事實上兩人並非頭一回撞衫，上次不約而同穿著南韓設計師品牌JAYBAEK黑色西裝，衣著以深V剪裁和腰封的細節取勝，這回再度相中同款也證明了兩人的眼光相當獨到，引發網友直呼：「好難選」、「一個酷一個美。」

▲朴敏英、Jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲朴敏英、Jennie並非頭一回撞衫。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

BLACKPINK, Jennie, 朴敏英, 韓星, 女星, 撞衫, Versace , JAYBAEK
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

大創、無印良品就有賣！超實用收納小物只要銅板價

大創、無印良品就有賣！超實用收納小物只要銅板價

夏天最適合的保濕凝凍「4招神用法」　還有經典5罐產品推薦

夏天最適合的保濕凝凍「4招神用法」　還有經典5罐產品推薦

Dappei／日本髮型設計師都這樣剪！2020當個「個性短髮女子」

Dappei／日本髮型設計師都這樣剪！2020當個「個性短髮女子」

減肥時更該吃的4種水果！蘋果低卡高纖還有助消水腫 討厭為感情「負責任」的3大星座男　雙子趁年輕要好好享受 「IKEA原宿店」結合超商更好逛！獨家瑞典捲餅必吃、迷你版購物袋30元有找 膚況好到不科學！53歲美女阿姨給女孩的「洗臉忠告」 金盞花化妝水「加入秘方」變超狂保濕噴霧！網讚：太厲害的idea 【奧斯塔羅】單身朋友有對象了嗎？2020下半年桃花運勢 「皺臉皮卡丘」公仔被軟糖酸到！搞笑表情讓網友跪求量產

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面