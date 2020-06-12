「小突兔主題餐廳與限定店」快閃三創　超可愛奶酪＋杯墊手刀衝一波

▲Usagyuuun小突兔三創限定店，6月底前快閃快把握。（圖／Fanfans粉粉團隊提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近年來在LINE與臉書上因為超可愛模樣累積不少人氣的「Usagyuuun小突兔」貼圖，在台灣疫情解封後正式進駐三創生活園區，以主題餐廳跟限定店方式與民眾見面，即起至6／30限時快閃，除了有超萌的用餐情境之外，可愛的奶酪甜點與每個萌到不行的杯墊款式，讓你用餐時忍不住大打卡！限定店還有超可愛的周邊商品，不衝一波怎麼行！

平常元氣滿滿的Usagyuuun小突兔，雖然總是一個表情，但豐富的肢體語言讓他人氣滿點，擅長迅速的手速與擺動的「魔性抖動」，是他最可愛的招牌動作，今年夏天天氣炎熱，小突兔不但有限定店可逛，還有主題餐廳可歇腳，找機會去趟三創療癒身心一下吧。

快閃主題餐廳提供各式主題餐點、甜品與飲料，每道菜都將小突兔元素化身在餐點中，包括逗趣的造型插卡、吸管套與多款卡哇依杯墊之外，在菜色裡也可見到他的身影，主餐有義大利麵跟沙拉可選擇，點4款限定飲料還可隨機獲得「特典杯墊」，可以直接帶回家。

甜點系列多達5款，包括鬆餅、奶酪、瑞士捲跟蜜糖吐司可選擇，奶酪上的小突兔表情超級療癒，根本就捨不得吃啊！連菜單設計都很可愛，加上大型突兔圍繞在桌邊「陪吃」，度過令人輕鬆愉快的下午時光超簡單，餐點單品售價從160元至290元不等。

另在主題餐廳旁的小突兔主題快閃商店，為官方獨家授權設計，限定販售獨家首賣款的周邊商品，如各式文具包袋、生活用品等，即起至6月底前的每個週末，還舉辦「Usagyuuun小突兔人偶見面會」，包括6／13、6／14、6／21、6／27、6／28共5天，每日下午13:00～13:30與16:00～16:30共2場次在主題餐廳舉行。