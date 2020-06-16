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說・流行／全球首雙「細跟高跟鞋」來自Roger Vivier　雕塑家意外成鞋王

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▲Roger Vivier 。（圖／翻攝自Roger Vivier官網 ）

▲巴黎鞋履品牌Roger Vivier 設計師羅傑維維亞是全球首雙細跟高跟鞋推手，但他原本卻想成為雕塑家。（圖／翻攝自Roger Vivier官網 、IG，以下同）

記者鮑璿安 ／專題報導

許多人提起鑽飾方扣高跟鞋，第一個就會聯想到 Roger Vivier ，其實巴黎鞋履品牌 Roger Vivier 不光是方扣始祖，更是全球首雙「細跟高跟鞋」的幕後推手。有趣的是設計師羅傑維維亞原本想從事雕塑家，陰錯陽差接觸了鞋子設計，卻也剛好是這樣，才讓他手中的鞋款宛如藝術品，就像他曾說過，「我總是對設計熱情滿滿，反複審查設計稿上千次，這樣才尊重鞋履的架構藝術。」

▲Roger Vivier 。（圖／翻攝自Roger Vivier官網 ）

▲Roger Vivier 。（圖／翻攝自Roger Vivier官網 ）

▲羅傑維維亞1907年出生，親戚介紹下到鞋廠學習製鞋，1937年巴黎皇家大道迎來了自己的第一間鞋店。

 法國傳奇女鞋設計師Roger Vivier （羅傑維維亞）在1907年出生，現今被譽為全球首雙「細跟高跟鞋」發明人，不過那時的羅傑維維亞其實是一名學習雕塑出身的藝術家，在親戚朋友介紹下陰錯陽差到鞋廠工作，才終於接觸了鞋子設計。經過一段時間的學習，羅傑維維亞終於在1937年巴黎皇家大道迎來了自己的第一間鞋店，上世紀50年代，他更回到DIOR 高級皮鞋部門擔任設計師，連續十年推出同系列鞋款，無人不知無人不曉。在他手中女鞋是性感的象徵，蜿蜒曲折的逗號跟（Virgule）、線軸各種前衛的設計都帶出了女鞋的創意風潮。

▲Roger Vivier 。（圖／翻攝自Roger Vivier官網 ）

▲羅傑維維亞回到DIOR 高級皮鞋部門擔任設計師，連續十年推出同系列鞋款。

▲Roger Vivier 。（圖／翻攝自Roger Vivier官網 ）

▲全球首雙細跟高跟鞋出自他手。

▲Roger Vivier 。（圖／翻攝自Roger Vivier官網 ）

▲羅傑維維亞更突破性研發出蜿蜒曲折的逗號跟（Virgule）風靡女性。

羅傑維維亞更令人驚艷的一點在於，當大家想著賺大錢時，他卻只想著用心製作一件藝術品，於是Roger Vivier旗下鞋款最大特色就是「不计成本」，最初的高單價定位從未改變，大量運用高級絲綢以及各種珠寶、鑽飾製鞋，使得鞋款從裡到外都彰顯奢華。

即便只有政商名流買得起也無所謂，他也提到：「我總是對設計熱情滿滿，反複審查設計稿成百上千次，因為我想確定我的思路是對的，能夠尊重鞋履的架構藝術。」與其說Roger Vivier是一雙鞋，稱呼它藝術品更為合適。連英國現任女王伊莉莎白在加冕時都穿了Roger Vivier，簡單說就是英國人加冕時都穿上法國女鞋，這樣就足見Roger Vivier風靡女性的威力，女王也難逃。

▲Roger Vivier 。（圖／翻攝自Roger Vivier官網 ）

▲路易布努埃爾執導的電影《白日美人》中，凱瑟琳德納芙穿上Roger Vivier銀色方扣鞋。

▲Roger Vivier 。（圖／翻攝自Roger Vivier官網 ）

▲Roger Vivier 。（圖／翻攝自Roger Vivier官網 ）

▲Roger Vivier 。（圖／翻攝自Roger Vivier官網 ）

▲Roger Vivier 身為鑽飾方扣高跟鞋的始祖陸續變奏各個款式，無論是現任創意總監 Gherardo Felloni 或是任職16年的前任總監Bruno Frisoni 都深受創始人羅傑維維亞影響。

身為鑽飾方扣高跟鞋的始祖，該鞋款最初誕生於1960年代，當時羅傑維維亞擔任Saint Laurent 的女鞋設計師，方扣設計在時裝秀上首次亮相，而後於路易布努埃爾執導的電影《白日美人》中被凱瑟琳德納芙穿上，那雙Belle de Jour除了標誌性的鞋跟，鞋面上的銀色方扣更是頭一遭登場，要知道放在當初的年代，方扣無疑的大膽嘗試，沒有任何一個設計師會在鞋頭放上耀眼的鑽飾或銀扣。於是方扣代表女性個性、自我、性感，就這樣屹立不搖走過了無數年代，無論是現任創意總監 Gherardo Felloni 或是任職16年的前任總監Bruno Frisoni ，都受到羅傑維維亞影響極深，直至今日擁有一雙Roger Vivier高跟鞋也成為所有女人的夢想。

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關鍵字：

Roger Vivier , 鞋履, 設計, 說流行, 法國, 羅傑維維亞, Bruno Frisoni , Gherardo Felloni
fashion.net

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