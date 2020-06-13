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吳亦凡吹起90年代墨鏡風潮　護目鏡造型一戴挺潮的

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編輯／Duke

去年南韓太陽眼鏡品牌Gentle Monster大走奢華路線，連續與FENDI、AMBUSH、Alexander Wang等品牌聯名，今年 GENTLE MONSTER改以與藝人合作，先是和南韓天團BLACKPINK成員Jennie共造「JENTLE HOME」系列，後續又邀請大陸人氣男星吳亦凡打造「GENTLE WU」系列，帶來以自身特質和時尚理念破撞的華麗設計。

▲Gentle Monster「GENTLE WU」聯名系列。（圖／翻攝自微博@gentlemonsterofficial、DITA）

▲GENTLE MONSTER攜手吳亦凡推「GENTLE WU」聯名系列。（圖／翻攝自微博@gentlemonsterofficial）

最新系列中，GENTLE MONSTER運用吳亦凡的時尚特質與時尚見解，以聯名頭兩個字母「GW」作為系列標記，迎來三款具有90年代風格的太陽眼鏡，首先曝光的是以護目鏡造型創造未來感的GW001，其設計在前端採用包覆式鏡架，鏡片則是以半月形金屬裝飾，並用GW字樣點綴，營造奢華氛圍。

▲Gentle Monster「GENTLE WU」聯名系列。（圖／翻攝自微博@gentlemonsterofficial、DITA）

▲Gentle Monster「GENTLE WU」聯名系列。（圖／翻攝自微博@gentlemonsterofficial、DITA）

▲GW001採用包覆式鏡架搭配半月形金屬裝飾，使整體更有未來感。（圖／翻攝自微博@gentlemonsterofficial）

另外，根據釋出的聯名影片，該系列還會有一款細框太陽眼鏡，鏡架設計採用黑色，側邊同樣有GW字樣裝飾，鏡片則是完美貼合鏡框，展現GENTLE MONSTER創新且多元的設計。

GENTLE MONSTER「GENTLE WU」聯名系列，將率先於6／17在GENTLE MONSTER天貓旗艦店販售，6／25則會登陸品牌官網與全球各大門市販售。

與此同時，想更換眼鏡的朋友有福了，因為洛杉磯眼鏡品牌DITA在近日推出中港台限定鏡款，包括余文樂在《志明與春嬌》配戴的「UNITED」以及「UNION」，並且DITA還將兩款注入2020年度代表色「經典藍」，再搭配12K鍍金金屬打製而成，現已於指定經銷商發售。

▲Gentle Monster「GENTLE WU」聯名系列。（圖／翻攝自微博@gentlemonsterofficial、DITA）

▲UNITED為余文樂在《志明與春嬌》中所配戴的款式。（圖／翻攝自DITA）

▲Gentle Monster「GENTLE WU」聯名系列。（圖／翻攝自微博@gentlemonsterofficial、DITA）

▲鏡框為方型設計的UNION。（圖／翻攝自DITA）

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關鍵字：

太陽眼鏡, GentleMonster, FENDI, AMBUSH, BLACKPINK, Jennie, 吳亦凡, 護目鏡, DITA, 余文樂, 志明與春嬌
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