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Ean部落閣／宜蘭兩天這樣玩！老街藏「虹吸煮茶」　體驗立槳再泡湯

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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這場疫情，是場災難，也是禮物。隨著台灣進入「後疫情時代」，也讓人開始省思觀光旅遊的未來走向。不約而同，台日兩位觀光產業重量級人物近日在媒體專訪中，都提出了看法與提醒，特別是對國內旅宿業，會是很好的提點。台灣的觀光教父嚴長壽強調與旅人分享生活與文化的重要性，他以茶園為例，若能在廣告場景般的優美環境中，透過打坐與禪修來感受那份舒心，再加入古琴等音樂元素，那又開啟了不同感官的旅行體驗。而日本星野集團社長星野佳路，更直言「建立旅客和當地的連結，是飯店業的重要責任！」致力為客人打造「非日常體驗」的星野旗下飯店，擅長活用當地特色，來推出精心開發的獨特體驗活動，將格局放大，讓遊客不光知道「飯店裡有什麼」，而是主打「來這裡可以玩什麼！」

▲晶泉丰旅房間提供日式浴衣，還有日本鐵壺與茶具，充滿濃濃日本味

日前走訪一趟宜蘭，首次入住晶華酒店集團旗下的第一家精品溫泉度假飯店「礁溪晶泉丰旅」，讓我喜見國內旅宿業者已開始走在與在地連結的道路上！除了舒服的一泊四泡素有美人湯之稱的鹼性單純泉，我體驗正推出的「夏炙。享山海」專案，帶著閒情鑽進頭城老街，又全副武裝前往南方澳體驗海上立槳，兩天一夜，充分享受靠山面海的地理優勢與資源，玩得過癮！

▲飯店大廳窗景

▲傍晚的 Happy Hour，提供酒精與無酒精飲料、小食

文學巷 塗鴉牆，拓碑初體驗

頭城老街的規模不大，例如文學巷，整理設計的確實有花些心思，若喜歡拍照，不要錯過復古塗鴉牆與結合在地意象的 3D 彩繪。若有興趣，可額外自費參加一小時的拓碑體驗（四人成行，每人250元），在書法老師康潤之的帶領下，我完成了人生第一次的拓碑，輕重緩急的拿捏很重要，這體會，猶如人生。

▲頭城老街文學巷落下的文字光影之美

▲懷舊的塗鴉牆，是熱門的拍照打卡點

▲到頭城老街，不妨試試難得的拓碑體驗

▲要成功拓碑，得先沉得住氣，輕拍的不疾不徐

老街暗藏虹吸煮茶飄香

沒出現在行程上的，通常最是迷人。在老街上發現了間有意思的咖啡館：兌藏，打開門進去，尚未意會店名深意。從店內展售幾只頌缽來看，就知道這家店不走網美風，再聽老闆娘邊煮茶邊聊，這家店是屬於旁邊土地公廟的地，她說，當初還擲筊獲得土地公同意，才能開業，這店要開還真特別，而她正煮茶的方式，也不一般！此刻，竟是用虹吸方式來煮魚池的台茶 18 號，品飲起來，確實有其獨到之處，少了些過往喝這款茶偶爾會有的粗獷澀味，多了些溫潤，挺好。離開後，在中文系畢業的同行好友提醒下，才驚覺店名的「兌」字，是來自易經的卦，後來上網查，確實這般，老街的況味深藏，等待旅人自己去挖掘。

▲第一次見到用虹吸式煮茶

▲老屋窗邊品飲一杯好茶，是旅途上的愜意時光（攝影／老田

從頭城火車站跳上電聯車，搭個兩站走出礁溪車站，酒店僅數步之遙，相當方便。藉由便利的交通來串連兩個小鎮，我喜歡這樣深入但輕鬆的旅行方式。

泉咏 Gallery 創意工作坊體驗

傍晚 check-in 酒店，剛好是酒精飲料暢飲的 Happy Hour，不過我選了消暑的無酒精飲料，因為要保持清醒，有個創意工作坊正等著。這段期間，飯店邀請到插畫設計者 – 章芙菱駐村，她在「泉咏 Gallery」的展出直到 2020.6.30。這日她帶我們創作折疊卡，使用 4 種系列圖案來講故事，第一次嘗試，蠻有挑戰。創作的靈感來自生活，最後，我以日前拍攝的淡水屯山阿嬤為主角，畫出利用一顆南瓜，所創作的三種不同料理，包括南瓜披薩、南瓜拿鐵冰沙還有南瓜德式鬆餅，以此來表現我共同發起的「淡水南瓜食驗生活節」這波美食新文藝復興運動的食物設計創意精神！

▲Ean 與駐村藝術家章芙菱合影

▲以抱著南瓜的屯山阿嬤為主題進行折疊卡創作

▲Ean 認真的打草稿

三燔礁溪美味的壽喜燒放題

之前吃過台北晶華飯店的三燔本家，留下深刻印象，沒想到這回在礁溪竟也能嚐到！在創意工作坊動完腦，肚子更餓了！上 11F 的三燔礁溪 ，要來大快朵頤享受豐盛的壽喜燒放題，提供的肉品很不錯，是美國下肩胛肋眼牛與丹麥梅花豬肉，服務人員說他們提供的是關東式壽喜燒，走較不油的養生路線，尤其合適泡完湯後吃。除了肉好，值得推薦的是這裡還有很具水準的沙拉吧，所選用的蔬菜品質佳，推薦跟肉搭配一起吃。

▲豐盛的壽喜燒放題

▲雖是放題吃到飽，但提供的肉品都有一定水準

▲餐廳一隅

▲沙拉吧不管蔬菜或熟食，食材都有一定水準

房間、頂樓、隔壁飯店裸湯，三泡起跳是王道

這回入住的是 12 坪的泉思套房，房內空間不算太大、但確實呈現了晶英酒店集團的質感，一些細節都照顧得蠻好，這個月（6月）剛滿四年，整體來說也維護的好！房間就有半露天浴池可泡湯，且池子還不小，若跟我一樣是泡湯重癮，不妨晚上到頂樓露天溫泉，一邊泡水、一邊觀賞星空電影院。隔天早餐前，我推薦到隔壁「捷絲旅宜蘭礁溪館」泡室內裸湯，空間帶些懷舊台味的日本錢湯澡堂風格，規模不大，但泡起來蠻舒服！
（註：兩家飯店屬同集團，入住晶泉丰旅者，可用捷絲旅的露天風呂與大浴場，捷絲旅房客則無法使用較高價的晶泉丰旅設施）

▲旅型男 F4 齊聚，歡樂的各自有戲

▲泉思套房頗有質感，床相當好睡

▲房間配有半露天溫泉池

▲頂樓可眺望龜山島的露天泳池，夜晚會播放星空電影院（照片取自礁溪晶泉丰旅官網）

南方澳 SUP 立槳初體驗

房間茶几，我發現上頭放了「安耐曬防曬旅行組」，那是送給參加「夏炙。享山海」 專案、報名極限海上活動房客的秘趣好物，相當實用，也彷彿預告了隔日體驗 SUP 立槳所將曝曬的烈陽。而若是報名山的行程，則是帶領攻頂最近很夯的抹茶山，贈送的秘趣好物也相當符合主題，是〈TSUJIRI 辻利茶舖〉梅之白抹茶粉，很具誠意！

▲報名極限海上活動行程，每房會獲得安耐曬防曬旅行組

SUP 是在南方澳豆腐岬體驗，兩人一板兩槳，整個體驗行程約 2.5-3 小時。這是我第一次玩 SUP，因划過獨木舟也玩過一次衝浪，因此不算陌生，不過整趟玩下來，還是蠻累，若要體驗，建議安排兩晚住宿，把這項活動排在第二天，回去飯店後，再帶著痠疲身子泡溫泉，那才叫一整個舒爽！

▲來到南方澳進行 SUP 初體驗

▲與同行夥伴拉槳合體（攝影／水行者俱樂部

SUP 是 Stand Up Paddle 的縮寫，顧名思義就是要站著划槳，這可不簡單，特別是，若兩人一板，要克服的搖晃是兩倍程度，除了要有一定的平衡感，還需有良好默契。不過確實好玩，當坐在板上欣賞旁邊從海上冒出的鋒利島山，不由覺得：台灣，真美！

▲成功挑戰站立

離開時，跟帶我們的 SUP 教練半開玩笑說，希望下次再來玩，划到淺灘稍作休息時，能吃到從保冷袋中拿出的消暑冰棒或冷飲。暫時別貼上奧客標籤，先聽我說個前年旅遊北海道的故事。前年在道東釧路川源玩獨木舟，當時划到一處水邊，帶隊的教練，打開了放在獨木舟上的白色箱子，拿出露營用小爐與摩卡壺，靜靜的，竟開始為我們煮起了咖啡。接過槳遞來的咖啡，我清楚記得那口喝下的感動，而那正是嚴長壽與星野佳路所說與在地連結的獨特體驗。玩 SUP 吃到的一支冰棒，不只能讓體驗活動服務加值，相信更是會讓旅客永遠記得這趟旅程！

如何將故事說得動人，強調在地的同時又能精緻化，我想，那是台灣觀光產業接下來可以飛奔的方向。

▲划向中場休息的淺灘（空拍 / 野旅行

▲享受坐在漂浮汪洋上的浮板，是難得的體驗

/ Info. /

礁溪晶泉丰旅

官網 | 臉書

地址：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路67號

訂房

作者：Ean /「Ean部落閣」「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

關鍵字：

Ean部落閣, 旅遊, 台灣, 宜蘭, 晶泉丰旅
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