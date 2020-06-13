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Hello Kitty與哆啦A夢聯手出擊！任意門、鈴鐺配上粉紅蝴蝶結萌到犯規

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編輯／Emily　圖／翻攝自asoko-jpn.com、premiumstore.jp

Hello Kitty跟哆啦A夢是兩大受歡迎的卡通人物，這次要聯手出擊啦！日本雜貨品牌ASOKO要在6月13日推出新的「哆啦A夢×Hello Kitty」系列商品，從帆布袋、零錢包到雨傘、杯子…各種東西都有，其中哆啦A夢的任意門跟鈴鐺，配上Kitty的招牌蝴蝶結也太可愛。

▲kitty&哆啦A夢系列商品。（圖／翻攝自asoko-jpn.com）

「哆啦A夢×Hello Kitty」系列的圖案色彩繽紛、造型可愛，哆啦A夢繫上Kitty的招牌蝴蝶結，Kitty則戴著竹蜻蜓跟鈴鐺，兩人一起搭乘時光機超級Q。帆布袋系列有彩色、黑白多種花色，還有彩色化妝包，每一款都好想要。

▲kitty&哆啦A夢系列商品。（圖／翻攝自asoko-jpn.com）

▲kitty&哆啦A夢系列商品。（圖／翻攝自asoko-jpn.com）

▲哆啦A夢&Hello Kitty彩色、黑白帆布袋售價皆為500日圓不含稅（約台幣138元）。

▲kitty&哆啦A夢系列商品。（圖／翻攝自asoko-jpn.com）

▲哆啦A夢&Hello Kitty化妝包售價300日圓不含稅（約台幣83元）。

系列中最有特色的，就是哆啦A夢的鈴鐺、任意門配上Kitty蝴蝶結的商品，鈴鐺、任意門造型的兩款零錢包真的萌翻，還有推出同造型的別針，粉絲看了超心動。另一款圓型零錢包，分別是哆啦A夢和Hello Kitty的臉。

▲kitty&哆啦A夢系列商品。（圖／翻攝自asoko-jpn.com）

▲kitty&哆啦A夢商品。（圖／翻攝自asoko-jpn.com）
▲kitty&哆啦A夢系列商品。（圖／翻攝自asoko-jpn.com）

▲哆啦A夢&Hello Kitty零錢包售價皆為300日圓不含稅（約台幣83元）、別針售價400日圓不含稅（約台幣110元）。

喜歡簡約風格的話，商品裡有一系列是白底配上黑色線條圖案，保留了可愛圖案，卻不會看起來太幼稚，品項包括雨傘、收納袋、鏡子、杯子等眾多品項。

▲kitty&哆啦A夢系列商品。（圖／翻攝自asoko-jpn.com）

▲雨傘售價800日圓不含稅（約台幣221元），杯子售價500日圓不含稅（約台幣138元），收納袋、鏡子售價300日圓不含稅（約台幣83元）。

Hello Kitty除了有與哆啦A夢合作，先前也和卡通《數碼寶貝》合作，在日本PremiumShop 販售聯名商品。《數碼寶貝》裡的亞古獸、加布獸、巴達獸…，分別和Kitty、布丁狗、大耳狗等角色融合在一起，變成全新模樣，整個萌度加倍！這系列有推出別針、資料夾等商品，身為三麗鷗和《數碼寶貝》的粉絲必收。

▲kitty&哆啦A夢系列商品。（圖／翻攝自asoko-jpn.com）

▲kitty&哆啦A夢系列商品。（圖／翻攝自asoko-jpn.com）

▲Hello Kitty×數碼寶貝別針售價400日圓不含稅（約台幣110元）、資料夾售價350日圓不含稅（約台幣96元）。

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關鍵字：

哆啦A夢, hellokitty, 三麗鷗, 凱蒂貓, asoko, 雜貨
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