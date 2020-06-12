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Nike x Sacai竟有「替代版」！雙層中底＋兩顆巨大氣墊夠吸睛

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▲平民版SACAI。（圖／NIKE提供）

▲Nike Air Zoom Type有聯名的既視感，Zoom Air氣墊相當大顆。（圖／NIKE提供）

編輯／Duke

Nike X Sacai聯名系列風靡2019年，主打的解構設計與百搭特性，讓無數人掏出存款購買，如今雙方預計在今夏推出全新鞋款「Vaporwaffle」，如果還沒準備好砸錢，其實有替代方案可以解決。近日Nike N. 354系列便迎來「Air Zoom Type」，不但設計炫炮，放眼望去就屬雙層中底設計最吸睛，是不是很有Nike X Sacai聯名鞋款的既視感！

▲平民版SACAI。（圖／翻攝自Nike官網、IG@solebyjc）▲平民版SACAI。（圖／翻攝自Nike官網、IG@solebyjc）

▲（左起）Nike與Sacai在2019年推出的LDWaffle及今夏上市的Vaporwaffle。（圖／翻攝自Nike官網、IG@solebyjc）

N. 354系列著重於實驗、研究的精神，Nike Air Zoom Type鞋款是由跑鞋Air Zoom Alphafly Next%演變而來，目的在緩解都市人口長時間走路造成的疲勞。所以Nike在中底配置上相當用心，不僅於前掌放入兩顆巨型Zoom Air氣墊，還搭配TPU支撐板並利用泡棉包覆，進而讓腳感達到前所未有的舒適。

▲平民版SACAI。（圖／翻攝自Nike官網、IG@solebyjc）

▲平民版SACAI。（圖／NIKE提供）

▲Nike Air Zoom Type的初始原型。（圖／NIKE提供，下同）

對比Nike X Sacai聯名系列，Nike Air Zoom Type擁有舒適腳感的巨大優勢，並且不易被炒作，綜合以上特點，不將該鞋款收進鞋櫃，實在是說不過去。

▲平民版SACAI。（圖／翻攝自Nike官網、IG@solebyjc）▲平民版SACAI。（圖／翻攝自Nike官網、IG@solebyjc）

▲共推出黑、白兩色款，此款為白色款，定價為台幣5,400元。

針對Nike Air Zoom Type鞋款，INVINCIBLE台北東區店將會搶先全台販售，時間為6／13下午兩點，其餘指定店點則會在6／20陸續登場，想買的朋友要注意了。

此外，由肯爺（Kanye West）女兒率先曝光的Yeezy Foam Runner ，最近透過消息指出，將會在六月底前上市，並且在美國製造，因此不論是設計或製造上，可謂最與眾不同的Yeezy系列產品。

Yeezy Foam Runner是一雙設計怪異的鞋款，由「藻類」製成，外型類似橡膠懶人鞋，並以多個挖空設計為主。

►鞋櫃裡就差這一雙！SacaiＸNike最新聯名再曝光人氣「黑白配色」

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關鍵字：

Nike, Sacai, Vaporwaffle, AirZoomType, N.354, ZoomAir, INVINCIBLE, 肯爺, Yeezy, FoamRunner
fashion.net

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