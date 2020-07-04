夏天來了／盤點懶美人必備的「平底拖」！套上就走隨興時髦　刺繡、編織都想要

記者鮑璿安／專題報導

夏天來了！談一場戀愛、來一趟輕旅行、把自己打理完美，甚至挑戰一下沒做過的活動，都是最好時機。《ET FASHION》送上「夏天來了」專題，教你如何在豔陽天穿戴有型、美出新境界，還有名人傳授聰明打包術、養出零贅肉體態，千萬要看。

夏天就是屬於涼鞋的季節，仿佛在提醒眾多女孩們入手一款「平底涼拖」，兼具露趾以及無綁帶的懶人設計讓人難以抗拒，輕輕一套即可出門。這回《ET FASHION》特地盤點熱門平底涼鞋，無論是方頭、編織、刺繡元素都集結，讓路人的視線無法離開腳部，絕對有一款妳愛的！

【DIOR】



▲DIOR Dway 多彩 Logo 月季花刺繡拖鞋 NT$24,000；Dway 米黑色 Logo 刺繡拖鞋 NT$22,000。



DIOR 2020 早秋系列多見刺繡工藝，也將此延伸到拖鞋上，像是多彩 Logo 月季花以及米黑色 Logo 刺繡，提供全刺繡和鞋底皮革設計，不同於全皮革涼鞋如此厚重，在夏季穿上刺繡單品多了一絲消暑氣息，上頭書寫Christian Dior更增添奢華。

【BOTTEGA VENETA】

▲BOTTEGA VENETA LIDO平底凉鞋，NT$$39,000。

今夏必備的方頭涼鞋絕對少不了BOTTEGA VENETA，創意總監Daniel Lee將編織工藝提升到新境界，並且方頭元素遊走於復古與俐落之間也迅速爆紅，要想購入一款近年不退流行的涼鞋，BV LIDO平底凉鞋是很好的選擇。

【Roger Vivier】

▲Roger Vivier小羊皮刺繡平底拖鞋，NT$23,700。

Roger Vivier春夏以VIVIER LOVES PARIS詮釋女性優雅與性感特質，「小羊皮刺繡穆勒平底鞋」正是亮點單品，將「PaRis LoVe」字樣繡於鞋面，從正面看凸顯品牌「R」、「V」字樣，鞋款使用柔軟的小羊皮質，上腳更為舒適，且具平底和4.5公分低跟兩種選擇，夏季一踩輕鬆穿出門。

【Chloe】

▲Chloe Woody平底拖鞋，NT$11,900。

Chloe Woody平底涼鞋提供淺棕色、藍綠色、黑色、米白色選擇，特別之處在於運用交織的堆疊綁帶支撐鞋款視覺效果，無論從上或側面看都相當吸睛，搭配品牌Chloé Logo與深棕色鞋底點綴，穿搭上十分加分。

【VALENTINO】

▲VALENTINO Garavani VLogo Slide ， NT$ 25,000。

VALENTINO Garavani VLogo Slide在創作總監 Pierpaolo Piccioli以灰色彩繪法 (Grisaille) 完成，色度與光影彷如灰色彩繪法般層層遞進，平底拖鞋明亮度相當簡潔，賦予V立體Logo增添辨識度，色彩也優雅迷人。

【FENDI】

▲FENDI California Sky拖鞋，與視覺藝術家Joshua Vides合作，麥克筆的筆觸相當有趣，NT$23,400。

【LOUIS VUITTON】

▲LV Escale系列拖鞋，是紮染漸層色調，NT$25,600。

►夏天來了／最想戴的潛水錶集合！勞力士「水鬼」太夢幻、格拉蘇蒂原創開錶背給你看

►夏天來了／盤點6大熱門「草編包」！加了皮革超質感、萬元內能入手

►夏天來了／李晶晶的輕旅行打包密技！登機箱能塞4頂帽子不壓扁