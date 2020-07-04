fb ig video ETtoday search mobile

夏天來了／盤點懶美人必備的「平底拖」！套上就走隨興時髦　刺繡、編織都想要

>

▲夏天來了平底拖鞋。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）

記者鮑璿安／專題報導

夏天來了！談一場戀愛、來一趟輕旅行、把自己打理完美，甚至挑戰一下沒做過的活動，都是最好時機。《ET FASHION》送上「夏天來了」專題，教你如何在豔陽天穿戴有型、美出新境界，還有名人傳授聰明打包術、養出零贅肉體態，千萬要看。

夏天就是屬於涼鞋的季節，仿佛在提醒眾多女孩們入手一款「平底涼拖」，兼具露趾以及無綁帶的懶人設計讓人難以抗拒，輕輕一套即可出門。這回《ET FASHION》特地盤點熱門平底涼鞋，無論是方頭、編織、刺繡元素都集結，讓路人的視線無法離開腳部，絕對有一款妳愛的！

【DIOR】

▲夏天來了平底拖鞋。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）

▲夏天來了平底拖鞋。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）
▲DIOR Dway 多彩 Logo 月季花刺繡拖鞋 NT$24,000；Dway 米黑色 Logo 刺繡拖鞋 NT$22,000。

DIOR 2020 早秋系列多見刺繡工藝，也將此延伸到拖鞋上，像是多彩 Logo 月季花以及米黑色 Logo 刺繡，提供全刺繡和鞋底皮革設計，不同於全皮革涼鞋如此厚重，在夏季穿上刺繡單品多了一絲消暑氣息，上頭書寫Christian Dior更增添奢華。

【BOTTEGA VENETA】

▲涼鞋。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲涼鞋。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲BOTTEGA VENETA LIDO平底凉鞋，NT$$39,000。

今夏必備的方頭涼鞋絕對少不了BOTTEGA VENETA，創意總監Daniel Lee將編織工藝提升到新境界，並且方頭元素遊走於復古與俐落之間也迅速爆紅，要想購入一款近年不退流行的涼鞋，BV LIDO平底凉鞋是很好的選擇。

【Roger Vivier】

▲夏天來了平底拖鞋。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）

▲涼鞋。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲Roger Vivier小羊皮刺繡平底拖鞋，NT$23,700。

Roger Vivier春夏以VIVIER LOVES PARIS詮釋女性優雅與性感特質，「小羊皮刺繡穆勒平底鞋」正是亮點單品，將「PaRis LoVe」字樣繡於鞋面，從正面看凸顯品牌「R」、「V」字樣，鞋款使用柔軟的小羊皮質，上腳更為舒適，且具平底和4.5公分低跟兩種選擇，夏季一踩輕鬆穿出門。

【Chloe】

▲夏天來了平底拖鞋。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）

▲涼鞋。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

▲Chloe Woody平底拖鞋，NT$11,900。

Chloe Woody平底涼鞋提供淺棕色、藍綠色、黑色、米白色選擇，特別之處在於運用交織的堆疊綁帶支撐鞋款視覺效果，無論從上或側面看都相當吸睛，搭配品牌Chloé Logo與深棕色鞋底點綴，穿搭上十分加分。

【VALENTINO】

▲夏天來了平底拖鞋。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）

▲VALENTINO Garavani VLogo Slide ， NT$ 25,000。

VALENTINO Garavani VLogo Slide在創作總監 Pierpaolo Piccioli以灰色彩繪法 (Grisaille) 完成，色度與光影彷如灰色彩繪法般層層遞進，平底拖鞋明亮度相當簡潔，賦予V立體Logo增添辨識度，色彩也優雅迷人。

【FENDI】

▲夏天來了平底拖鞋。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）

▲夏天來了平底拖鞋。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）

▲FENDI California Sky拖鞋，與視覺藝術家Joshua Vides合作，麥克筆的筆觸相當有趣，NT$23,400。

【LOUIS VUITTON】

▲夏天來了平底拖鞋。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）

▲LV Escale系列拖鞋，是紮染漸層色調，NT$25,600。

►夏天來了／最想戴的潛水錶集合！勞力士「水鬼」太夢幻、格拉蘇蒂原創開錶背給你看

►夏天來了／盤點6大熱門「草編包」！加了皮革超質感、萬元內能入手

►夏天來了／李晶晶的輕旅行打包密技！登機箱能塞4頂帽子不壓扁

關鍵字：

夏天來了, 拖鞋, 涼鞋, 平底鞋, 平底拖, DIOR, BV, Chloe, Valentino, Bottega Veneta, ROGER VIVIER
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

職場上遇到讓人超厭世的星座Top 3！第三竟是隨和老好人代表

職場上遇到讓人超厭世的星座Top 3！第三竟是隨和老好人代表

許瑋甯深夜「咬唇扭腰」曬清涼穿搭！男網友暴動：這種自然的性感很可以

許瑋甯深夜「咬唇扭腰」曬清涼穿搭！男網友暴動：這種自然的性感很可以

徐睿知鏤空白洋裝直接看到內衣！《雖然是精神病但沒關係》每套造型都美翻

徐睿知鏤空白洋裝直接看到內衣！《雖然是精神病但沒關係》每套造型都美翻

霍建華逾300萬元沛納海訂製錶上手　PK老婆林心如的閃亮戒　 《夫婦的世界》閔賢書拿「神物」燙衣服　女網友一致：我也這樣做！ 「時髦女一」徐睿知下戲就卸妝，洗頭不吹乾養出好髮質 夏天來了／最想戴的潛水錶集合！勞力士「水鬼」太夢幻、格拉蘇蒂原創開錶背給你看 香水一噴就消散？網傳「延長香味」3秘訣，原來不是噴手腕 密集恐懼！美津濃新鞋「粉色顆粒」中底曝光…網狂酸：福壽螺聯名 夏日老帽精選集出爐！5大品牌該買哪色好　看這篇就夠了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面