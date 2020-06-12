保養瘋聯名！NARUKO號召厭世動物園一起耍廢敷面膜

▲厭世動物園讓面膜變得超可愛。

記者曾怡嘉 / 綜合報導

每到夏天，許多人的肌膚就變成中東大油田，臉上狂冒痘，讓人覺得好厭世。NARUKO旗下的茶樹系列，一直是眾多網友的抗痘首選，而茶樹神奇痘痘黑面膜，更穩居面膜王寶座，這次特別邀請插畫家厭世姬推出手繪創作的限定版面膜組，號召厭世動物園旗下的動物們一起耍廢爽爽敷面膜。

▲首波購物滿額贈NARUKOx厭世動物園零錢包。

以幽默逗趣的創作風格，獲得大批粉絲喜愛的知名插畫家厭世姬，獻出第一次跨足美妝界的產品插畫創作，讓厭世動物園的動物們敷上了面膜，還邊敷面膜邊滑手機、做運動或是放空躺平，搞笑又可愛的模樣讓人會心一笑。

▲紙盒可以變身為實用小抽屜。

除了外盒及面膜袋上有卡哇依的厭世動物們，也延續品牌紙盒「反轉再利用」的環保概念，不需要任何一道黏貼程序，只要將紙盒反轉及簡單剪裁，就能變身成實用的收納小抽屜

▲圈粉無數的糯米糰Dow-Dow也躍上痘痘貼。

MAYSKIN優若美今夏邀請南韓超人氣糯米糰Dow-Dow，推出期間限定痘痘貼聯名組合。由BRICKSTUDIO原創的「Dow-Dow」是韓國通訊軟體Kakao Talk上的超人氣角色，黃色的Dow-Dow是發酵不完全賣不出去的糯米糰，白色的Mow-Mow則是甩麵團時掉出來的小麵團粒，兩個角色相遇後過著開心的日子，各種萌翻的互動可說是圈粉無數。

▲MAYSKIN 優若美痘痘貼綜合型－Dow-Dow痘痘貼收納盒聯名款（伶巧薄24入+薄透型21入）。

首波推出LET'S STICK TOGETHER化妝包組與痘痘貼收納盒組；透明的聯名化妝包款讓內容物一目了然，從化妝包取出痘痘貼不再費力，聯名痘痘貼收納盒讓痘肌人輕鬆攜帶痘痘貼，外出時帶著走也不怕擠壓，第二波聯名髮帶組將在七月推出， 也讓人相當期待。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App