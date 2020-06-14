就是對粉紅無抵抗力！收進5項收藏　讓日常穿搭多點小浪漫

▲（圖／Pinterest）

粉紅色，堪稱是少女的代表色。然而，即便過了少女時代，我們內心的小女孩仍舊會對這個柔和、可愛的顏色有著一定程度的嚮往，但又擔心搭在自己身上會有「裝年輕」的違和感，難道從此只能忍痛跟粉紅色說掰掰嗎？

事實上，只要選對單品做好穿搭，粉色一樣可以很時尚、很都會。不敢全身都粉紅沒關係，將一些小技巧納入收藏，一樣也可以展現我們的少女心喔！

1.入門收藏：從包包開始

▲（圖／Pinterest）

粉色之所以會受到廣大女性的熱愛，除了源自內女心之外，也象徵女性獨有的溫柔、浪漫天性。如果真的害怕「太粉紅」，建議先從每天都必須揹的包包開始做搭配與收藏。

也許是各大品牌都聽到了廣大女性的心聲，近年來不管是時尚大品牌或是都會小資女的熱愛品牌，紛紛推出各種大小、款式、設計的粉色包款，讓我們可以自由地選擇，並因應不同的場合搭配，滿足內心那份渴望浪漫的靈魂。

2.初級收藏：多變洋裝

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即使不再年輕，但洋裝依舊是女性穿搭中不可或缺的重要角色，只要穿上它，那種飄逸又充滿女人味的感覺，正是女性魅力的象徵。想要穿上粉色洋裝又不想太可愛的話，可以選購有花紋、刺繡等細緻的設計款，加強穩重感；或者，直接以簡單、利落剪裁的素雅款配上高跟鞋、涼鞋，也非常能展現溫柔的風格喔！

3.中級收藏：質感鞋款

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此外，粉色的鞋子一樣也是深獲許多女性們的熱愛。不管是知名運動品牌的球鞋，或是都會女性最愛的跟鞋、包鞋都能恣意選購，找出最適合自己的一雙粉嫩鞋款。

有些人覺得粉色鞋不好搭，其實並不然。隨著穿搭市場的開放，早就已經不是穿運動服要搭球鞋、穿洋裝要搭跟鞋的時代，兩者間不僅可以隨意變化，也可以在搭配的過程中找出專屬個人的風格，就從鞋子開始玩起，慢慢體會吧！

4.達人收藏：個性帽子

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還記得2016年，Lady Gaga推出第五張專輯《Joanne》時，讓大家震驚的不再是超前衛的造型，而是一個戴著粉色大帽子的女孩，具有親切的鄰家感。

說真的，要像Lady Gaga一樣戴這種大帽子，還是需要一定的勇氣，雖然真的很好看，但就是過不了自己那關。既然如此，我們就先以貝蕾帽、鴨舌帽等平常比較常戴的帽子嘗試，再慢慢展開「接受度」也不遲。

5.小小妝點：粉色彩妝

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那麼，要是連一點點粉色，都沒辦法突破的話該怎麼辦呢？

這時候，彩妝便成了我們最好的「抒發對象」。粉色唇膏、唇蜜、唇釉，混合不同的色調、深淺，妝點在面容上就是不同的樣貌；眼影、眼蜜、眼線，比起一般深色系，粉色系眼影顯得柔和、溫暖，最適合用在約會或出席重要場合的時候。將對粉紅色的熱愛，藏在彩妝的小心機裡。

雖然不能說粉色是女性的代表色，但只是一想到這個顏色，通常腦中就會浮現甜美、可愛、溫柔的味道。誰說粉色只專屬年輕女孩，挑對單品、悉心收藏，我們時時刻刻都能感受粉色的強烈魅力！

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