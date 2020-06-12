破天荒！PANTONE最新色是「粉紅豹」　背後由來超暖心

▲娛樂巨頭米高梅與PANTONE聯手為粉紅豹打造專屬新色「Pink Panther Pink」。（圖／翻攝自頑皮豹 IG、MGM以下同）

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粉紅豹陪伴大朋友、小朋友56年歷史，現在終於擁有新身份，娛樂巨頭米高梅（Metro Goldwyn Mayer）與全球色彩專家PANTONE共同研發了一款專屬粉紅豹的色彩「Pink Panther Pink」，除了粉色調更與黃、藍底色相互調和，這也代表往後粉紅豹的「粉」有舉足輕重的地位！

PANTONE彩通公司除了引領全球色彩走向之外，也會不斷推出新色，這回主角竟是大家熟悉的卡通人物「粉紅豹」。據了解，米高梅（Metro Goldwyn Mayer）與Pantone受到粉紅豹鮮明色彩所啟發，即便粉紅豹近年來都沒有新作推出，仍是決定為其量身打造一款新色「Pink Panther Pink」，由於透過米高梅創立，所以暫時不會進入PANTONE圖庫內。根據Pantone Color Institue副總裁Laurie Pressman的說法，「這款新色擁有黃色與藍色的底色，並且捕捉了粉紅豹逗趣和柔和的形象。」他也補充，視覺識別色彩不僅要向過去致敬，還需要考慮色彩心理學以確保它能吸引到新觀眾。

所以「Pink Panther Pink」無疑是相當成功的新色，因為讓人一眼看上去就相當療癒，心情頓時愉悅不少。米高梅全球消費產品執行副總裁羅伯特·馬里克（Robert Marick）也表示，目前粉紅豹沒有拍攝電影的計劃，但是至少與120個品牌合作中，包括最近快時尚H＆M、ZARA等時裝都曾有粉紅豹身影，此次新色推出更證實了粉紅豹魅力無法擋。