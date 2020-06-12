fb ig video ETtoday search mobile

破天荒！PANTONE最新色是「粉紅豹」　背後由來超暖心

>

▲頑皮豹 。（圖／翻攝自IG、MGM）

▲娛樂巨頭米高梅與PANTONE聯手為粉紅豹打造專屬新色「Pink Panther Pink」。（圖／翻攝自頑皮豹 IG、MGM以下同）

編輯／Ann

粉紅豹陪伴大朋友、小朋友56年歷史，現在終於擁有新身份，娛樂巨頭米高梅（Metro Goldwyn Mayer）與全球色彩專家PANTONE共同研發了一款專屬粉紅豹的色彩「Pink Panther Pink」，除了粉色調更與黃、藍底色相互調和，這也代表往後粉紅豹的「粉」有舉足輕重的地位！

▲頑皮豹 。（圖／翻攝自IG、MGM）

PANTONE彩通公司除了引領全球色彩走向之外，也會不斷推出新色，這回主角竟是大家熟悉的卡通人物「粉紅豹」。據了解，米高梅（Metro Goldwyn Mayer）與Pantone受到粉紅豹鮮明色彩所啟發，即便粉紅豹近年來都沒有新作推出，仍是決定為其量身打造一款新色「Pink Panther Pink」，由於透過米高梅創立，所以暫時不會進入PANTONE圖庫內。根據Pantone Color Institue副總裁Laurie Pressman的說法，「這款新色擁有黃色與藍色的底色，並且捕捉了粉紅豹逗趣和柔和的形象。」他也補充，視覺識別色彩不僅要向過去致敬，還需要考慮色彩心理學以確保它能吸引到新觀眾。

▲頑皮豹 。（圖／翻攝自IG、MGM）

所以「Pink Panther Pink」無疑是相當成功的新色，因為讓人一眼看上去就相當療癒，心情頓時愉悅不少。米高梅全球消費產品執行副總裁羅伯特·馬里克（Robert Marick）也表示，目前粉紅豹沒有拍攝電影的計劃，但是至少與120個品牌合作中，包括最近快時尚H＆M、ZARA等時裝都曾有粉紅豹身影，此次新色推出更證實了粉紅豹魅力無法擋。

關鍵字：

Pink Panther Pink, Pantone, 米高梅, Metro Goldwyn Mayer, MGM, 頑皮豹, 粉色
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

大創、無印良品就有賣！超實用收納小物只要銅板價

大創、無印良品就有賣！超實用收納小物只要銅板價

Dappei／日本髮型設計師都這樣剪！2020當個「個性短髮女子」

Dappei／日本髮型設計師都這樣剪！2020當個「個性短髮女子」

夏天最適合的保濕凝凍「4招神用法」　還有經典5罐產品推薦

夏天最適合的保濕凝凍「4招神用法」　還有經典5罐產品推薦

討厭為感情「負責任」的3大星座男　雙子趁年輕要好好享受 減肥時更該吃的4種水果！蘋果低卡高纖還有助消水腫 「IKEA原宿店」結合超商更好逛！獨家瑞典捲餅必吃、迷你版購物袋30元有找 【奧斯塔羅】單身朋友有對象了嗎？2020下半年桃花運勢 膚況好到不科學！53歲美女阿姨給女孩的「洗臉忠告」 金盞花化妝水「加入秘方」變超狂保濕噴霧！網讚：太厲害的idea 太前衛只有GD能駕馭！Nike「未來感科技鞋」碟照曝光　比Dior聯名還限量

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面