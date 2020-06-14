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全台10家「手搖店」超欠喝！麻古楊枝甘露洗版IG　嘉義這間必朝聖

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飲料是夏天不可缺少的東西，每次天氣一熱就想喝，那麼到底有哪家可以選呢？

TOP 10 木衛二伊通鑄茶所
台北／中山區

文青質感的手搖飲料，還有內用座位區。飲料主要以茶為主，純茶、奶茶、果茶等，種類多元、茶味濃郁，珍珠有焦香蜜漬黑珍珠、冬瓜糖漬白珍珠兩種，部分飲品可以免費加。

▲飲料推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客咻提供）

TOP 9 小巷小象
台北／大安區

芋泥控快來報到！幾乎半杯以上都是芋泥，綿密又不甜膩，點芋頭鮮奶還可以免費加西米露，喝完很有飽足感！

▲飲料推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Ashley提供）

TOP 8 御典茶
高雄／鼓山區

主要分為蒙古奶茶、美人紅鮮奶茶、黑茶、冷泡茶四個系列，最多人推薦的黑茶是普洱茶加黑糖加鮮奶而成，茶味濃郁、香醇順口，並且加珍珠和粉角不用錢！

▲飲料推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客安安日常提供）

TOP 7 SOMA特調飲品
台北／大安區

每次經過東區就會看到很多人在排隊。不管點什麼飲品，店員都會建議冰塊甜度，茶歐蕾系列喝起來茶味濃但不苦澀，茶與奶比例調的剛剛好，是耐喝型的奶茶！

▲飲料推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客00提供）

TOP 6 麥吉MACHI MACHI
台北／萬華區

對這家最有印象的一定是奶酪紅茶拿鐵，香醇的紅茶拿鐵加上奶酪更多了奶香和層次，特別的組合喝起來卻不會怪異。

▲飲料推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客蝦蝦提供）

TOP 5 優握握X酸奶大獅
台中／北區

將酸奶融入手搖飲，是市場上少見的飲料，酸奶跟水果系列非常搭配，酸酸甜甜很順口。奶蓋系列喝起來比較濃稠，口味新奇。

▲飲料推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Dai-yu提供）

TOP 4 卜卜商店
台北／中山區

選物店結合飲料，販售著波哥手搖創意茶飲，其中「叮哥」最有趣，為烏龍奶加上布丁，同時也是甜點與飲料！

▲飲料推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客象山女子提供）

TOP 3 双生綠豆沙牛奶
台南／中西區

綠豆沙與牛奶的完美融合，比例調的剛剛好也不會太甜，喝起來不會有沙沙感，非常細膩順口，建議加上珍珠，更有層次！

▲飲料推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Viola提供）

TOP 2 麻古茶坊
全台連鎖分店

這兩年大爆紅的麻古茶坊不用多說！芝芝系列必點，冰沙+奶蓋＋果肉＋茶凍，口感層次豐富，而夏天限定的楊枝甘露更是洗版大家啊！

▲飲料推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客a1234doremi提供）

TOP 1 源興御香屋
嘉義／西區

嘉義超人氣的飲料店，招牌就是這杯葡萄柚綠茶。整杯滿滿的葡萄柚果肉，再加上一顆梅子，酸酸甜甜的很適合夏天！

▲飲料推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客茱莉的小小世界提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 夏天, 飲料, 木衛二伊通鑄茶所, 小巷小象, 御典茶, SOMA, 麥吉, 優握握X酸奶大獅, 卜卜商店, 双生綠豆沙牛奶 , 麻古茶坊, 源興御香屋
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