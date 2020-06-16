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《超級瑪利歐》無敵星星風扇太可愛！一番賞不到200元　快找日本代購

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編輯／Emily　圖／翻攝自bpnavi.jp

《超級瑪利歐》是很多人最愛的電玩遊戲，這次即將和日本Bandai公司合作，在6月27日推出獎品超豪華的一番賞，這系列商品結合遊戲裡的元素，有瑪利歐玩偶、化妝包，還有磚塊造型的碟子，以及無敵星星手拿風扇，炎炎夏日超想要這款啊！

▲超級瑪利歐一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

A賞是瑪利歐絨毛玩偶，尺寸約30公分，特別的是按下它的肚子，會隨機說出「Mamma mia」、「Here we go」等五句瑪利歐經典台詞，還錄製了遊戲裡的配樂，比一般娃娃更有趣。

▲超級瑪利歐一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

B賞是瑪利歐鬧鐘，上面印了歷代瑪利歐的圖案，還附有瑪利歐遊戲配樂，資深粉絲必收。 C賞是長達2公尺的大條浴巾，上面印了瑪利歐的死對頭庫巴，適合去游泳或洗完澡擦身體時使用。

▲超級瑪利歐一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲超級瑪利歐一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

D賞是害羞幽靈的按壓瓶，有兩款不同造型，拿來裝洗手乳、沐浴乳都可以，在黑暗中還會發出螢光。

▲超級瑪利歐一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲超級瑪利歐一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

E賞是透明收納包，分別是瑪利歐的帽子、鬍子、蘑菇三種款式，帽子、鬍子款遮在臉上，讓你秒變成瑪利歐本人。

▲超級瑪利歐一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

F賞是磚塊形狀的小碟子，有四款花色，把它們全部疊在一起，就像遊戲裡的磚塊，有股衝動想撞破它。G賞則是印了《超級瑪利歐》遊戲封面的小毛巾，共有8款。

▲超級瑪利歐一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲超級瑪利歐一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

最後賞是無敵星星造型的手拿風扇，整支都是黃色的，風扇部份做成可愛的星形，配上兩隻眼睛，底座則是遊戲裡的問號磚塊，夏天剛好最需要風扇，絕對是消暑必備品。這系列一抽650日圓（約台幣180元）。

▲超級瑪利歐一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

除了一番賞，LEGO玩具也有推出許多《超級瑪利歐》系列，這次將要於8月1日推出新款的擴充強化組，分別多了「火焰瑪利歐」、「貓咪瑪利歐」、「螺旋槳瑪利歐」和「工人瑪利歐」，原版瑪利歐換上不同造型可愛度加倍，還能讓樂高更好玩。

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關鍵字：

瑪利歐, 一番賞, 抽獎, 任天堂, 超級瑪利歐
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