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台北7家私藏必吃「肉桂捲」！搭配一杯單品咖啡　甜度與氣氛都恰到好處

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肉桂捲香氣特殊，是許多人的心頭好。這次編輯特別整理出台北肉桂捲「必訪店家」，肉桂控手刀衝一波！

MISS V BAKERY
台北市大同區

位於中山站赤峰街的Miss V，以肉桂捲席捲了每個人的心。每天出爐的肉桂捲口味不同，肉桂捲麵包體較厚實蓬鬆，加熱回烤得恰到好處，外酥內軟，搭配糖霜甜蜜口感超上癮。

▲肉桂捲。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客遇fun胃提供）

鹹花生SALT PEANUTS
台北市大同區

位於大稻埕週邊的復古老巷中，推開後門有一個綠意盎然的小庭院，若是天氣好時不仿可以到戶外區坐坐。鹹花生招牌必點便是肉桂捲，可提供外帶，熱烘烘現烤肉桂麵包，淋上肉桂糖漿香氣十足，搭配鮮奶油一起食用口味更滑順！

▲肉桂捲。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客貴婦南西提供）

秋山珈琲屋
台北市士林區

整間店以懷舊復古風的傢俱為主，因店內空間較為安靜，店家明文規定不適合幼童、五人以上團體前來，是非常適合讀書的咖啡廳。肉桂捲口味單純，搭配上一杯單品咖啡，甜度和氣氛都恰到好處。

▲肉桂捲。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客eatfoodday提供）

FLY CAFE
台北市大安區

本店叫做Fly Kitchen，後來主廚哥哥—人稱蒼蠅哥自己出來開了一家Fly Cafe，號稱擁有全台最好吃的肉桂捲！為了能品嘗到最美味的口感，肉桂捲只能內用。烤成焦糖色的肉桂捲上頭還會再淋上一層肉桂糖霜，入口香甜入味，搭配一杯酸酸苦苦的西西里咖啡，簡直是絕配！

▲肉桂捲。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客浿淇朵提供）

CONGRATS CAFE
台北市大安區

Congrats Cafe營業時間到深夜12:00、沒有用餐時間限制且有提供插座，很適合想讀書聊天的夜貓子拜訪。整體裝潢以文青工業風為主，肉桂捲口感比較鬆軟，上面淋上濃濃的厚糖漿大口咬下好過癮。也可以吃吃看同樣熱門的布丁喔！

▲肉桂捲。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Aiba翼提供）

PICA PICA喜鵲咖啡
台北市大安區

位於師大商圈的喜鵲咖啡，店內空間大、位置多，很適合獨自前往讀書或工作。店內招牌焦糖肉桂捲肉桂上方淋上一層甜甜鹹鹹的香草起司糖霜，讓整體的甜度降低、不會過於甜膩。此款肉桂香氣沒那麼重，很害怕的人也可以嘗試看看。

▲肉桂捲。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客林采薇提供）

HALF CAFE
台北市中正區

小小的日系木質調店面中，販售的餐點種類不多，主要販售鹽可頌、肉桂捲和吐司三種麵包。肉桂捲的口味十分特別，除了單純的肉桂糖霜外，店家額外包入南瓜籽和核果增加酥脆口感，整體香氣十分入味，非常推薦！

▲肉桂捲。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 肉桂捲, MISSVBAKERY, 鹹花生, 秋山珈琲屋, FLYCAFE, CONGRATSCAFE, 喜鵲咖啡, HALFCAFE
fashion.net

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