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敷泥膜必注意3件事！乾了才洗是大忌　做錯會讓肌膚更糟

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文／C編

夏天到了，很多人喜歡用清潔型的泥膜，幫助臉部深層清潔，不過泥膜若是沒有好好使用，很容易讓臉越敷越糟，甚至導致爛臉的狀況出現，建議一定要注意3個細節，才能敷完擁有光澤透亮的好肌膚。

▲Her貝佳斯面膜。（圖／Her）

▲貝佳斯BORGHESE美膚泥漿面膜，200ml，原價1,480元，特價699元。點我購買。

不能敷到乾

很多人會覺得「既然要深層清潔，就一路做到底」，把泥膜敷到出現裂紋才願意去洗掉，不過這樣很容易吸乾臉上的水分，反而對肌膚是一種傷害，建議可以根據肌膚狀態，敷10到15分鐘就可以洗掉了。

▲泥膜,貝佳斯,保養,Her和她,。（圖／IG）

▲泥膜保養要特別注意三件事。（圖／minezini IG）

不需要敷滿

有些人會把這種清潔型面膜當作保濕面膜在敷，一塗就是全臉，連眼下都不放過，其實應該避免比較脆弱的肌膚位置，如果屬於兩頰乾燥、T字出油的混合性肌膚，可以局部敷在容易出油的位置就好，不一定要全臉敷滿。

保養不能省

泥膜多屬清潔型的保養，很多人以為做完就不需要再加強臉部保濕，但其實敷完泥膜之後，肌膚通常會偏乾燥，所以建議沖洗乾淨之後，要按照正常的保養程序進行呵護，才能維持肌膚的透亮潤澤。

▲泥膜,貝佳斯,保養,Her和她,。（圖／IG）

▲敏感肌或是混合肌局部敷也可以。（圖／ppatji IG）

提到好用的泥膜，之前PTT有一款爆紅的單品，用過的人都大讚「CP值超高」，網購不到千元的價格，卻超大一罐，就是來自義大利的貝佳斯美膚泥漿面膜，敷過的人都覺得用完之後肌膚明顯提亮，臉部的凹凸不平也有被改善的狀況，光滑又細緻，尤其是出油的狀況也有明顯的降低，效果明顯又快速。「Her和她」推出貝佳斯美膚泥漿面膜，200ml的大容量原價2000元，特價只要699，尤其夏天背部容易出油的人，也可以拿來敷，完全不心疼。

盤點PTT網友的感想，包括「重點是便宜好用，價錢打死一堆同級產品」、「敷完之後你的臉是舒服的，一種毛細孔很暢通的感覺」、「讚，貝佳斯真的便宜好用」、「貝佳斯確實是大碗又俗，清潔力也很不錯！」很多用過的人幾乎都是留下好評，可以說是網路公認的神級好物。

▼▼點圖超划算▼▼

▲Her貝佳斯面膜。（圖／Her）

▲貝佳斯BORGHESE美膚泥漿面膜，200ml，原價1,480元，特價699元。點我購買。

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