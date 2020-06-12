YSL「皮革氣墊粉餅」根本迷你版精品包　補妝保證讓閨蜜嫉妒

記者李薇／綜合報導

繼DIOR推出皮革設計的氣墊粉餅之後，YSL在最近也跟進這波趨勢，推出以黑色漆皮設計的氣墊粉餅，上面V型紋路的設計，搭配上金色的YSL字樣，看起來非常高貴又精緻，就像一個小型的名牌包一樣，讓人捨不得拿出來用。

在 Instagram 查看這則貼文 keiko watanabe（@twi_tkmk）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 5 日 上午 1:58 張貼

YSL最近在日本搶先曝光即將上市的氣墊粉餅，以黑色皮革設計製作粉盒，細緻柔軟的皮革搭配上經典縫線，根本就是把精品包的概念融入在粉餅裡面，美到不行，據說這款氣墊粉餅會推出7個顏色，妝感能夠呈現出裸透的膚質，卻又有厲害的遮瑕度，一顆就可以搞定全臉妝容，非常方便實用。

在 Instagram 查看這則貼文 Miyuki Yanagita 柳田美由紀（@beauty_cosme_from_japan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 27 日 下午 7:24 張貼

根據日本的消息，目前這塊氣墊粉餅預計會在9月上市，售價是8000日圓，約台幣2200元左右，比起一般常態的氣墊粉餅2300元（台灣售價）差不多，很值得一收啊！而台灣尚未傳出推出的消息，定價也還不確定。

在 Instagram 查看這則貼文 진율♥️（@so_beauty0501）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 5 日 上午 5:41 張貼

不只是YSL有新氣墊粉餅的包裝，貴婦品牌La Mer在韓國也推出限定的包裝，比起過去鏡面的設計，多了流線型的線條，看起來更加優雅貴氣，透明的質感也增添了不少精緻的風格，帶有一點點淡淡玫瑰金的顏色，更加吸引人入手。

在 Instagram 查看這則貼文 권나나（@nanast1004）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 5 日 上午 12:21 張貼

而La Mer這款氣墊粉餅內芯還是跟之前一樣，拍打在臉部肌膚上，可以呈現出細緻光澤感的妝效，擁有厲害的遮瑕度，但卻不會讓人感受到妝容厚重，非常適合喜歡自然妝感，又可以蓋住臉上瑕疵的女孩擁有。