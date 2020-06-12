fb ig video ETtoday search mobile

YSL「皮革氣墊粉餅」根本迷你版精品包　補妝保證讓閨蜜嫉妒

>

記者李薇／綜合報導

繼DIOR推出皮革設計的氣墊粉餅之後，YSL在最近也跟進這波趨勢，推出以黑色漆皮設計的氣墊粉餅，上面V型紋路的設計，搭配上金色的YSL字樣，看起來非常高貴又精緻，就像一個小型的名牌包一樣，讓人捨不得拿出來用。

YSL最近在日本搶先曝光即將上市的氣墊粉餅，以黑色皮革設計製作粉盒，細緻柔軟的皮革搭配上經典縫線，根本就是把精品包的概念融入在粉餅裡面，美到不行，據說這款氣墊粉餅會推出7個顏色，妝感能夠呈現出裸透的膚質，卻又有厲害的遮瑕度，一顆就可以搞定全臉妝容，非常方便實用。

根據日本的消息，目前這塊氣墊粉餅預計會在9月上市，售價是8000日圓，約台幣2200元左右，比起一般常態的氣墊粉餅2300元（台灣售價）差不多，很值得一收啊！而台灣尚未傳出推出的消息，定價也還不確定。

不只是YSL有新氣墊粉餅的包裝，貴婦品牌La Mer在韓國也推出限定的包裝，比起過去鏡面的設計，多了流線型的線條，看起來更加優雅貴氣，透明的質感也增添了不少精緻的風格，帶有一點點淡淡玫瑰金的顏色，更加吸引人入手。

而La Mer這款氣墊粉餅內芯還是跟之前一樣，拍打在臉部肌膚上，可以呈現出細緻光澤感的妝效，擁有厲害的遮瑕度，但卻不會讓人感受到妝容厚重，非常適合喜歡自然妝感，又可以蓋住臉上瑕疵的女孩擁有。

關鍵字：

YSL, la mer, 氣墊粉餅, 彩妝, Dior
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

大創、無印良品就有賣！超實用收納小物只要銅板價

大創、無印良品就有賣！超實用收納小物只要銅板價

Dappei／日本髮型設計師都這樣剪！2020當個「個性短髮女子」

Dappei／日本髮型設計師都這樣剪！2020當個「個性短髮女子」

倒店潮來臨！GUESS將關閉全球100間門市　品牌：疫情影響重大

倒店潮來臨！GUESS將關閉全球100間門市　品牌：疫情影響重大

太前衛只有GD能駕馭！Nike「未來感科技鞋」碟照曝光　比Dior聯名還限量 張鈞甯、周冬雨剪短更亮眼！盤點7位被長髮耽誤的女明星 YSL「皮革氣墊粉餅」根本迷你版精品包　補妝保證讓閨蜜嫉妒 「范冰冰生髮飲」粉絲親試超有效　小細毛都長出來了！ 夏天最適合的保濕凝凍「4招神用法」　還有經典5罐產品推薦 趙麗穎零贅肉「蝴蝶背」登熱搜　勤做「瘦背5招」你也能辦到 理膚寶水「安心霜」668元快囤！敏弱肌靠它拯救　無菌包裝太狂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面