星・變美／周揚青素顏拍片教保養，每天只做3步驟！網讚「比化妝更美」

▲大陸網紅周揚青跟小豬羅志祥分手後人氣更暴漲，近日分享自己保養流程被讚「素顏比化妝更美」。



記者張毓容／台北報導 圖／翻攝周揚青IG、微博

大陸網紅周揚青日前發長文揭露與小豬羅志祥分手原因和其混亂的男女關係，歷經不少紛紛擾擾後，近日已將重心回歸工作，更開始拍影片與粉絲揭露自己的美容小技巧。她在最新一支影片中分享自己的護膚流程，而被粉絲大讚素顏比化妝更美、肌膚超好的她，每天保養竟只有3個步驟，快來看看其中暗藏什麼玄機。

周揚青近日拍影片分享被粉絲敲碗已久的保養秘訣，她笑說自己是很懶的人，不僅卸妝不分眼唇另外卸，只用一個卸妝液卸完全臉，且卸妝洗臉完後，護膚基本上只有拍上精華、擦眼霜、乳霜3個步驟就完事。

但在看似隨便的保養流程裡，她最在意、也花最多時間在塗抹眼霜、按摩眼周上。她解釋自己皮膚其實算不錯，但最近兩年開始出現一些表情紋，平時看或許沒什麼，但一做表情，尤其是化妝後，眼周附近就會出現一些細紋，加上她的黑眼圈也重，「所以我覺得眼霜還有眼霜的塗抹手法特別重要。」

影片當中，她也特別展示自己如何塗抹眼霜和按摩手法。首先第一步，她會將眼霜擠到無名指上，從魚尾紋到眼下細紋把眼霜均勻點上，然後就以點按的手法在眼下一直點，輕柔拍打到覺得眼霜吸收為止。

拍點完後她會再取適量眼霜開始做按摩，由外向內沿著眼眶畫圈按摩，按到眼霜吸收後，再取點眼霜按摩魚尾紋部分，她也提到「雖然我沒有太多魚尾紋，但我覺得還是要先預防」，用拇指與食指稍微把眼尾肌膚撐開，用另一手指腹沾取眼霜在此處打圈按摩，按摩時一定要輕輕按。按摩完眼睛後，她接著以由下往上的拉提手法塗上面霜，稍微往上拉提、把面霜均勻抹開後，就完成所有保養流程了。

她最後也提醒，眼部真的是最能看出女人年紀老的部位，眼周一旦有了皺紋或下垂，整個人就會顯得很老，尤其是眼睛比較大或是表情很多的女生更要留意。

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