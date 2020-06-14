「繡球花御守」夏天限定！夢幻造型還能祈福　當手環、吊飾都美翻

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夏天是繡球花的季節，六、七月之間會盛開美麗的花朵。位於日本東京的阿佐谷神明宮就應景的推出美翻天的「繡球花御守」，夢幻、粉嫩的配色完全激發少女心，拿來當手環或掛在包包、房間都很適合，有機會去日本旅遊，絕對要去朝拜一下。
阿佐谷神明宮的御守做成手環模樣，代表與神結緣的意思，都是由神社裡的巫女親手編織，造型漂亮還能祈福，光基本款就有11種顏色，還有「虹鳥居」、「月讀尊」等特別款，全都精緻唯美。
神社經常因應不同季節推出限定御守，春天時就出過櫻花款，現在則配合繡球花季，推出特別的「繡球花御守」，這系列共有三款配色，一款是紫色鍊子配上藍色花朵，一款是藍色鍊子配粉紅花，還有一款是清新的黃綠配色，花朵是淡淡的黃，三種都超級美。一個售價1,200日圓（約台幣330元）。
除了手環御守，還有繡了繡球花的「御朱印」，這是到訪過神社的一種參拜證明，在布上用黑墨書寫、蓋上紅色印章，再刺上華麗的繡球花圖案，非常具有紀念價值。
日本很多神社的御守都別具特色，位於京都的下鴨神社則是推出超夢幻的「蕾絲御守」，這款御守整體為白色，刺上精緻的蕾絲花樣，有點半透明的色澤，透光看起來更美麗。據說這款祈求戀愛、姻緣很靈驗，想要戀愛的女孩，有機會不妨去朝聖一下。
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