倒店潮來臨！GUESS將關閉全球100間門市　品牌：疫情影響重大

▲GUESS 計劃在未來一年半內將永久關閉北美和中國的100家門市。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

繼快時尚品牌ZARA母公司印地紡（Inditex）傳出將關閉旗下1000至1200家實體門市之後，美國休閒品牌GUESS 也拋出震撼彈，計劃在未來一年半內將永久關閉北美和中國的100家門市，根據公司聲明表示，「疫情對於公司運營和財務業績造成了重大影響」。

▲GUESS 業績下跌早有跡象，總收入為2.6億美元，遠低於去年同期的5.36億美元。（圖／翻攝自GUESS IG）

美國休閒品牌GUESS 首席執行官卡洛斯阿爾貝里尼（Carlos Alberini）在 週三的對外聲明中提到：「新冠疫情對我們公司產生了重大影響，包括公司的運營和財務業績。」據了解，近期GUESS在所有地區的收入均出現下跌情況，總收入為2.6億美元，遠低於去年同期的5.36億美元。該季度，公司電子商務業務的流量甚至更低，此外品牌的底線利潤虧損擴大至1.6億美元，而去年同期為虧損2050萬美元。

事實上，早在今年（2020）年初GUESS就已關閉大陸約127家門市，3月中旬因疫情影響更被迫關閉北美和歐洲的所有實體店。但隨著疫情趨緩，GUESS的1,141家直營店中約有677家已經重新開業，包括亞洲的所有門市以及歐洲的400多家店、北美的180家店。不過破洞仍是無處補起，正好面臨許多門市的租約到期，才會計劃在未來18個月永久關閉北美和中國的100家門市，但品牌仍是樂觀看待，認為這是轉換運營戰略的最佳時機，會陸續減少開支，調整庫存與採購以降低資本的方式度過危機，未來不排除會再度擴張。關於台灣 GUESS 共有4間門市，交由香港及大陸共同管理，就台灣關店問題，目前香港內部暫無回應。

早在此前，快時尚品牌ZARA母公司印地紡（Inditex）有關閉旗下1000至1200家實體門市的計劃；知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victorias Secret）的英國分部也正在申請破產，且已經進入管理程序。



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