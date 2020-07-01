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蔡依林維持年輕的秘訣是「喝水保養法」！睡前多一招還能預防水腫

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▲▼ 晚上喝水還可抗老？蔡依林親授私房「喝水保養法」，預防水腫睡前還要加上這一招！（圖／Bella儂儂提供）

39歲的蔡依林Jolin最近因同父異母的5歲混血弟弟曝光，再次登上熱搜版面，不過令人意外的是，即將步入熟齡的Jolin，不論身材還是臉蛋竟然都沒有老態！其實Jolin除了在運動、飲食上很講究之外，「喝水」更是她的養顏小秘訣！晚上喝水還能抗老？天后蔡依林親授私房「喝水保養法」，預防水腫睡前還要加上這一招！

早晨6 : 30喝水排毒，8 : 30美膚補水

▲▼ 晚上喝水還可抗老？蔡依林親授私房「喝水保養法」，預防水腫睡前還要加上這一招！（圖／Bella儂儂提供）

過去Jolin曾在大陸綜藝節目採訪中分享，自己每天都一定會喝1,800至2,000毫升的開水，並且還有一套獨門的飲水時間表！她說，由於工作、運動量大，因此喝水就成了她促進代謝的小小偷吃步！然而一天當中，Jolin會從早上6 : 00開始飲水，並一次喝進250ml的水量，這時飲水能加速體循環，不僅能預防便祕還能幫助排毒。接著早上8 : 30也會再喝一杯250ml的開水，這時距離吃完早餐已經隔一段時間，體內水分急速流失，抓準時機補水，更能有效平衡脫水狀況。

11 : 00放鬆，12 : 50午飯後喝水促進消化

▲▼ 晚上喝水還可抗老？蔡依林親授私房「喝水保養法」，預防水腫睡前還要加上這一招！（圖／Bella儂儂提供）

按照Jolin的飲水時間表，11 : 00或許是工作最繁忙的時段，這時千萬不能忘記補水！11 : 00喝一杯250ml的水對Jolin來說是工作間的小喘息，也能藉此讓身體好好休息。很多人會吃飯配水，但Jolin卻提醒，吃完飯再喝水更能幫助消化！12:50午餐後歇息小片刻，再飲用一杯250ml的水，能有效促進腸胃蠕動，讓食物更好消化喔 ~

午後精神不濟，15 : 00補水醒腦

▲▼ 晚上喝水還可抗老？蔡依林親授私房「喝水保養法」，預防水腫睡前還要加上這一招！（圖／Bella儂儂提供）

不論妳是否有午睡習慣，大多數人在午休後，下午14 : 00至15 : 00時體內升糖素提高，容易感到疲倦想睡、工作效率變差 ~ 遇到午後精神不濟時，Jolin會在下午15 : 00時同樣喝一杯250ml的水，活絡腦神經、醒醒腦也有助於午後的工作狀態！

17 : 30補水抑制食慾

▲▼ 晚上喝水還可抗老？蔡依林親授私房「喝水保養法」，預防水腫睡前還要加上這一招！（圖／Bella儂儂提供）

距離吃飽午餐後已經超過4小時，這時不免會感到有些嘴饞，甚至有些小餓，但倘若妳是正在減肥控制體重的女孩，在不對的時間進食反而更容易胖！面對午後的飢餓，Jolin會用一杯250ml的開水來解決，抑制食欲的同時，也能補足午後流失的肌膚水分。

22 : 00還能喝水？凌晨是黃金養肌期

▲▼ 晚上喝水還可抗老？蔡依林親授私房「喝水保養法」，預防水腫睡前還要加上這一招！（圖／Bella儂儂提供）

大多專家都提醒，睡前4小時內喝水容易使水分無法代謝，造成水腫，但Jolin卻用夜間飲水來養皮膚！每天晚上22 : 00前Jolin會盡可能喝完400ml的水量，並且睡前1-30分鐘減少飲水，才能避免水腫的問題。不過最特別的是，有夜醒習慣，半夜會起床上廁所的Jolin，還會在凌晨00:00時喝一杯50ml的水，能改善睡眠時的口乾舌燥，早上起床肌膚的乾澀、暗沉問題也會減緩！

最後儂編還是要提醒，這套飲水養肌法不一定每個人都適用，夜間喝水沒有抓好飲用量和時間點依舊會有水腫的問題，建議同時搭配運動習慣幫助水分循環、代謝，會更加有效喔！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@jolin_cai

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

蔡依林, 晚上, 喝水, 抗老, 喝水保養法, 預防水腫, 睡前
fashion.net

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