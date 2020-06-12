富藝斯在台舉辦亞洲最大規模拍賣預覽　上億元起標名畫出自「他」之手

▲富藝斯香港7月拍賣台灣預展於6月13至14日在台北BELLAVITA 寶麗廣塲B1藝文空間舉行。（影／記者陳雅韻攝）



記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行富藝斯（PHILLIPS）香港春拍因新冠肺炎延至7月8至10日在香港金鐘萬豪酒店登場，但仍盡力讓買家親眼目睹珍貴拍品，明起至14日於台北BELLAVITA B1寶麗廣塲藝文空間、16日轉至台中日月千禧酒店千禧套房舉辦預覽會，成為今年第一家在台舉辦春拍預展的拍賣行，台灣站也是亞洲巡迴展中規模最大的展覽，採預約制。

▲富藝斯端出精彩的藝術拍品與畫作。（圖／記者陳雅韻攝）



儘管上半年受疫情影響，實體拍賣會無論是徵件、舉辦的日期都一波三折，但富藝斯仍端出不少精彩拍品。全場最受矚目為趙無極於1963年創作的狂草時期巨幅作品《22.6.63》與《24.10.63》，兩幅作品曾被美國知名當代藝術收藏家Walter R. Beardsley收藏，首度登上拍場，起標價均破億元。

▲趙無極1963年作品《22.6.63》，估價約145,467,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）



▲趙無極1963年作品《24.10.63》，估價約172,264,000元起。



▲奈良美智1999年作品《智齒熱》，估價約38,280,000元起。

獨一無二的魅力在名錶類同樣令人難以抗拒，富藝斯蒐羅可能是世上唯一的PP（Patek Philippe，百達翡麗）型號3448 18K白金的自動萬年曆腕錶，是此型號從未見過編織錶帶與「Gübelin」雙品牌面盤，具備所有稀有元素凸顯其珍貴；同場展出的珠寶類則被21.52克拉天然祖母綠配鑽石戒指，以及20.25克拉IF鮮彩黃色鑽石配鑽石戒指搶盡目光。

▲PP 1975年製型號 3448/14 18K白金自動萬年曆錶（左）估價約8,957,000元起，Richard Mille RM11-03 J.Todt限量版藍色 TPT 石英碳纖維自動鏤空腕錶估價約5,742,000元起。

▲21.52 克拉哥倫比亞天然祖母綠配鑽石戒指（左）估價約2,8710,000元起，20.25克拉IF鮮彩黃色鑽石配鑽石戒指估價約33,680,000元起。



國際拍賣會之所以吸引收藏家競投，除了藏家本身對珍品的熱愛，也有部分作為投資標的，藝術品便是近來的大熱門。香港蘇富比當代藝術2020年春季拍賣將於7月9至10日舉行，囊括David Hockney、草間彌生及奈良美智等名家作品，總估價超過18億元台幣，規模是亞洲蘇富比歷來最高紀錄。

▲蘇富比於7月香港春拍呈現David Hockney 1966年作品《三十朵向日葵》。（圖／蘇富比提供）

