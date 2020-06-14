這雙果凍涼鞋根本衝著荷包來！4大品牌都是網美必備款　穿上有個性

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夏季太熱球鞋穿不住，但拖鞋又顯得太隨便，這時擁有搶眼外型，同時兼具舒適與涼爽的涼鞋成為首選。為了抓住廣大客群的心，包括Dior、Louis Vuitton（LV）、Dr. Martens等都有推出涼鞋，其中Dior涼鞋則有最搶眼的外型，因為這款涼鞋不僅用上Shawn Stussy手寫字體，還主打「果凍」造型，成功吸引眾人目光。

1.Dior果凍涼鞋

由Dior Men鞋類設計師Thibo Denis曝光的涼鞋，主體材質使用半透明橡膠打造，配合Shawn Stussy手寫字體織帶後，增加了許多美感，而果凍的外型可以透過襪子的搭配，為穿搭帶來更多可看性。

▲Dior涼鞋坐擁果凍外型與Shawn Stussy手寫字體兩大特色。（圖／翻攝自Thibo Denis）

2.LV Archlight涼鞋

Louis Vuitton這款涼鞋的靈感來自Archlight運動鞋，整體設計是將鞋面移除，保留「拱形」大底，最後再將Monogram帆布移植到魔鬼氈上，時髦且具增高效果。

▲LV Archlight涼鞋，定價為台幣元38,700。（圖／翻攝自品牌官網）

3.Balenciaga Track涼鞋

同樣是將經典鞋款改造一番，做成涼鞋樣式的Balenciaga，此次以Track運動鞋為藍本，將涼鞋定位在運動型，所以在材質選擇上以網布、尼龍等透氣面料為主，並搭配動態鞋底設計幫助腳步推動，創造輕盈且舒適的特性。

▲Balenciaga Track涼鞋，定價為台幣21,400元。（圖／品牌提供）

在 Instagram 查看這則貼文 Ravene（@onlyravene）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 24 日 上午 9:55 張貼

4.Dr. Martens Gryphon涼鞋

馬丁不是只有1460八孔靴與1461三孔靴有名，「Gryphon涼鞋」同樣不能錯過！這雙使用打蠟Analine皮革的涼鞋，以三條綁帶設計，搭配金屬扣環及AirWair後跟標籤為主，要單穿或是搭配襪子皆可，是一雙能襯托個性穿搭的涼鞋。

▲Dr. Martens Gryphon涼鞋，定價為台幣5,680元。（圖／翻攝自品牌官網）

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