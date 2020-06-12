曾之喬露美背秀Dior包　耍性感強壓開腿孫芸芸　

▲曾之喬露美背秀Dior Bobby Oblique 藍色刺繡帆布中型肩背包，110,000元。（圖／翻攝chiaochiaotzeng IG）

記者陳雅韻／台北報導

近幾天被Dior新款Bobby肩背包瘋狂洗版，各地區的時尚指標人物紛紛背上新鮮貨宣傳，女星曾之喬也是其一，特別穿上露背裝搭配110,000元Dior Bobby Oblique 藍色刺繡帆布中型肩背包，她微性感的模樣，強壓認真穿搭的孫芸芸、賈靜雯組成的辣媽軍團。

▲孫芸芸穿平口長洋裝搭Dior Bobby駝色光滑小牛皮中型肩背包，110,000元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

每回拍穿搭都使盡全力的曾之喬，這回入手Dior Bobby肩背包也是火力全開，抹上紅唇、穿貼身露背上衣拼了；同樣曬新包的孫芸芸也不是省油的燈，認真穿上與包包相同色系的駝色平口長洋裝，大方坐在地上當時尚大片拍攝，時而撩髮、時而開腿流露霸氣味，相較之下，剛成為Dior台灣首位彩妝大使的賈靜雯穿搭就平淡多了，僅嘟嘟嘴裝可愛。

▲賈靜雯嘟嘟嘴裝可愛，秀Dior Bobby 白色光滑小牛皮中型肩背包，110,000元。（圖／翻攝alyssachia IG）

而談到真正可愛，非南韓國民初戀秀智莫屬，25歲的她以漸層色上衣搭配黑色紗裙，再斜背駝色的Dior Bobby包，毫不費力流露少女感，也證明此款簡練優雅的新包，任何年齡都能駕馭。

▲南韓女星秀智以少女感服裝搭配Dior Bobby包。（圖／翻攝skuukzky IG）