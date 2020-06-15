日韓風靡「光圈神器」是它們　用完肌膚立刻自動發光

記者李薇／台北報導

夏天就是美白的季節，最近韓國就流行一罐「小黃瓶」，是goodal推出的維他命C淡斑精華，不但有淡淡的柑橘香，清爽的質地更是一下子就吸收，還可以創造出細緻、光澤的肌膚效果，非常適合想要改善暗沉以及淡化斑點的人。

▲goodal的維他命C淡斑精華受到歡迎。（圖／bi_yyo IG）

goodal推出的維他命C淡斑精華最近在韓國爆紅，成為洗版的話題單品，被喻為是最強美容液，凝膠的質地可以輕鬆地塗抹開來，並且迅速地被吸收，重點是裡面添加70%的維他命C成分，能夠幫助臉部肌膚均勻膚色，重現透亮細緻。

▲很多韓國女孩都在用。（圖／isaarereview IG、yeyeong_beauty IG）

不只是要讓肌膚從內透出光澤，資生堂旗下怡麗絲爾系列的彈潤瞬效超微噴霧，最近更被日本櫻花妹喻為是「光圈噴霧」，只要在保養前噴灑在肌膚上，立刻就會出現細緻的光澤感，就像是被打光一樣，超級厲害。

▲資生堂的「光圈水」也很受到歡迎。（圖／tokotokopupu IG、us_us_us26 IG）

這支光圈噴霧裡面添加高濃度膠原蛋白、美容水層與美容油層，可以更加細緻快速地滲透進肌膚底層，在臉部形成一層保濕膜，不只是妝前可以使用，妝後也能夠噴灑，時時刻刻都保持細緻光澤感的肌膚效果。

▲妝前妝後都可以用。（圖／chihiro_furusawa IG、misa33aa IG）

台灣也有光圈神器，東森自然美推出PS美美妍素顏修修光圈霜，塗抹到肌膚立刻就有提亮的效果，素顏也可以有好氣色，滋潤的質地就像是乳液一樣，可以輕鬆在肌膚推抹開來，就像是保養一樣，肌膚就會散發自然的光澤感，非常適合夏天怕脫妝的女孩使用，尤其是脖子跟底妝有色差的時候，更可以在脖子、肩頸使用，不用怕衣服沾到粉底，又可以自然白皙。

▲自然美推出光圈霜，可以臉部自然提亮。（圖／HER和她）