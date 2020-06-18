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夏日衣櫥換季整理術　4個小步驟輕鬆變整潔

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▲衣櫥,換季,收納,整理,居家。（圖／unsplash）

▲衣櫥在換季時，收納整理有幾個小技巧。（圖／unsplash、pixabay，以下同）

編輯／借借

有鑒於天氣越來越熱，衣櫥內的衣服也該換季，一年整理2次衣櫥有許多好處，包括審視自己的衣服狀況，看有那些需要送洗，收納厚重的衣物也能讓空間壓力釋放，讓整體居家更清爽，但每回面對整理衣櫥總有另一種壓力，美國居家網站apartment therapy建議可用4個方法，讓收納過程更輕鬆。

▲▼衣櫥,衣櫃,衣服,更衣,襯衫,收納。（示意圖／pixabay）

定義個人風格
先定義目前你的穿衣風格，因為隨著人生經歷，個人喜愛的穿衣風格其實也一直在改變，然而不同時期購買的衣物，總會讓衣櫥內充滿「已經不會穿著」、「已經不需要的物品」，所以先確立你之後會使用的配件與穿著的衣服，這樣就能輕易分類出不需要的品項，再決定是否送人或回收。

▲衣櫥,換季,收納,整理,居家。（圖／unsplash）

架設一個系統
在開始整理之前，先用整理盒大略分類物品，包括「不需要的」、「需修理或清潔的」、「一定要留下來的」、「尚未決定去留的」這樣在整理時才能快速分類，並有效的釐清自己的思緒，不然容易在單一品項浪費太多時間（像是回憶穿著這件衣服的點點滴滴）。

▲▼衣服,衣櫥,衣櫃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

集合所有的衣物
既然已經要整理衣櫥了，統整化家中所有的衣物收納的地方，不要僅針對「一個」衣櫥做整理，而是包括整間房間（或整個家庭）來做單位，包括床底、其他畸零空間等都不要放過，一起處理做一次功，比起一個一個整理更有效率。

▲衣櫥,換季,收納,整理,居家。（圖／unsplash）

定期翻轉衣架
收納達人貢獻一個小撇步，就是隔約莫一個月或幾週時間，養成「翻轉衣櫥衣架」的習慣，不但可以定期審視你的衣服，也能進行一個小幅度淘汰的動作，確保衣櫥有足夠的空間可以「流動」，這樣做反而能將衣櫥內物品的使用率增大，無論是空間或衣物都能減少浪費。

▲▼衣服,衣櫥,衣櫃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

關鍵字：

居家, 衣物, 換季整理, 衣櫥
fashion.net

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