宮崎駿藏在動畫的10大人生哲理：生活壞到一定程度就會好起來，因為它無法更壞

編輯／Amanda 圖／翻攝吉卜力工作室官網、NETFLIX

日前吉卜力工作室公開了最新作品《阿雅與魔女》（暫譯，原文：アーヤと魔女）的消息，雖然不是劇場版而是電視動畫，但依舊讓眾多粉絲激動歡呼宮崎駿大師終於又有新作。

而宮崎駿的動畫之所以讓人這麼回味無窮，被稱為經典，除了人物、畫面的優美，引人入勝的故事情節，最深植人心的還是因為這些動畫電影裡都暗藏了許多對於情感、人生和夢想的刻畫，許多劇中對白台詞更是直戳入心。這裡整理了宮崎駿作品中10大經典名句，來看看是否有你被啟發的那一句。

1.曾經發生過的事情不可能忘記，只不過是想不起而已。—《神隱少女》

2.不管前方的路有多苦，只要走的方向正確，不管多沒崎嶇不平，都比站在原地更接近幸福。—《神隱少女》

3.人生就是一列開往墳墓的列車，路途上會有很多站，很難有人可以自始至終陪著走完。當陪你的人要下車時，即使不捨，也該心存感激，然後揮手道別。—《神隱少女》

4.生活壞到一定程度就會好起來，因為它無法更壞。努力過後，才知道許多事情，堅持堅持，就過來了。—《龍貓》





5.在這個世界上別太依賴別人，因為當你在黑暗中掙扎時，連你的影子都會離開你。—《魔女宅急便》



6.你應該要學著做你自己，面對真實的自我，只要做到這一點，你就不會害怕任何事情。—《貓的報恩》

7. 人是要長大的，有天你也會推著嬰兒車幸福地在街上行走，而曾經的喜歡，不管曾經怎樣，都會幻化成風，消失在時光的隧道。所以向前走，向前走，無須回頭。—《貓的報恩》

8. 堅強不是面對悲傷不流一滴淚，而是擦乾眼淚後微笑著面對以後的生活。—《風之谷》





9. 愛，不是尋找一個完美的人，而是學會用完美的眼光，欣賞那個並不完美的人。—《霍爾的移動城堡》

10. 不管你曾經被傷害有多深，總會有一個人出現，讓你原諒之前生活對你所有的刁難。—《魔法公主》

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