家有「小型森林」當空氣清淨機　Briiv用苔蘚淨化家中大氣

▲Briiv苔蘚空氣清淨機。（圖／翻攝kickstarter，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

空氣清淨機無疑是目前市場上最熱門的家電之一，近年全球的空氣污染，可能讓許多人開始嘗試控制家中的「大氣」，試著讓它更加乾淨一點，然而當追求極度清淨的同時，有件事情卻被忽略，就是HEPA濾網其實是不可回收的，它會造成環境污染，而近期另一種新思維的產品Briiv，則回到最自然的方式，用苔蘚來達到空氣淨化的效果，而且不會造成地球負擔。

這是鮮少被提及的資訊，就是HEPA濾網不可回收，也不會在短期內被生物分解，它是一種複合物，每年6000噸的HEPA濾網被送進垃圾掩埋場，卻需要數千年的時間才能分解成碎片，淨化了家中的空氣，卻造成地球另一種的污染，確實是許多人始料未及的。

而英國公司推出的新一代空氣清淨機Briiv，主打使用植物與生態化的過濾系統，號稱在處理空氣污染部分，能跟這些工業產品一樣有效，他們不需要澆水或清潔，產生的人工廢物是零，且看起來相當美觀，主要概念是來自苔蘚強大的空氣過濾能力。

從官方所釋出的數字中，一台Briiv設備，等同3000多個植物的淨化空氣功效，乾燥的苔蘚表面可蒐集有害顆粒，殺死微生物並釋放乾淨的新鮮空氣，而苔蘚下面是椰子纖維，以及加入碳元素的大麻纖維，與羊毛超細纖維過濾器，可過濾小至PM 0.3的顆粒，同時捕集並中和細菌。

聽起來似乎相當符合生活需求與環保概念，然而目前Briiv尚在募資階段，但我們可以期待這類自然的空氣清淨機能成為主流，目前於kickstarter平台上的募資架從249元英磅起跳，折合台幣約為9,300元。

其實這樣的概念早在德國初創科技公司Green City Solutions，於2年前的產品就被提出，只不過當時是針對整個城市來進行大型的空氣淨化，最早的作品便是在倫敦的Glasshouse街上的「City Tree」，它是一面長滿苔蘚的「牆」，官方表示City Tree免年可過濾高達265噸的二氧化碳，這相當於275棵樹的吸收污染能力，但僅僅占到樹木所需的1%的空間。

▲Green City Solutions city tree。（圖／翻攝Green City Solutions官方粉絲團）

目前這樣的方案仍在持續中，除了改造外觀更加融入城市街景外，仍僅針對大城市的公共設施做開發，Briiv則是以居家為單位做出產品，而我們期待造成地球負擔的HEPA濾網使用數量，能透過這類產品越變越少。