fb ig video ETtoday search mobile

家有「小型森林」當空氣清淨機　Briiv用苔蘚淨化家中大氣

>

▲Briiv苔蘚空氣清淨機。（圖／翻攝kickstarter）

▲Briiv苔蘚空氣清淨機。（圖／翻攝kickstarter，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

空氣清淨機無疑是目前市場上最熱門的家電之一，近年全球的空氣污染，可能讓許多人開始嘗試控制家中的「大氣」，試著讓它更加乾淨一點，然而當追求極度清淨的同時，有件事情卻被忽略，就是HEPA濾網其實是不可回收的，它會造成環境污染，而近期另一種新思維的產品Briiv，則回到最自然的方式，用苔蘚來達到空氣淨化的效果，而且不會造成地球負擔。

▲Briiv苔蘚空氣清淨機。（圖／翻攝kickstarter）

這是鮮少被提及的資訊，就是HEPA濾網不可回收，也不會在短期內被生物分解，它是一種複合物，每年6000噸的HEPA濾網被送進垃圾掩埋場，卻需要數千年的時間才能分解成碎片，淨化了家中的空氣，卻造成地球另一種的污染，確實是許多人始料未及的。

▲Briiv苔蘚空氣清淨機。（圖／翻攝kickstarter）

▲Briiv苔蘚空氣清淨機。（圖／翻攝kickstarter）

而英國公司推出的新一代空氣清淨機Briiv，主打使用植物與生態化的過濾系統，號稱在處理空氣污染部分，能跟這些工業產品一樣有效，他們不需要澆水或清潔，產生的人工廢物是零，且看起來相當美觀，主要概念是來自苔蘚強大的空氣過濾能力。

▲Briiv苔蘚空氣清淨機。（圖／翻攝kickstarter）

▲Briiv苔蘚空氣清淨機。（圖／翻攝kickstarter）

從官方所釋出的數字中，一台Briiv設備，等同3000多個植物的淨化空氣功效，乾燥的苔蘚表面可蒐集有害顆粒，殺死微生物並釋放乾淨的新鮮空氣，而苔蘚下面是椰子纖維，以及加入碳元素的大麻纖維，與羊毛超細纖維過濾器，可過濾小至PM 0.3的顆粒，同時捕集並中和細菌。

▲Briiv苔蘚空氣清淨機。（圖／翻攝kickstarter）

聽起來似乎相當符合生活需求與環保概念，然而目前Briiv尚在募資階段，但我們可以期待這類自然的空氣清淨機能成為主流，目前於kickstarter平台上的募資架從249元英磅起跳，折合台幣約為9,300元。

▲Briiv苔蘚空氣清淨機。（圖／翻攝kickstarter）

其實這樣的概念早在德國初創科技公司Green City Solutions，於2年前的產品就被提出，只不過當時是針對整個城市來進行大型的空氣淨化，最早的作品便是在倫敦的Glasshouse街上的「City Tree」，它是一面長滿苔蘚的「牆」，官方表示City Tree免年可過濾高達265噸的二氧化碳，這相當於275棵樹的吸收污染能力，但僅僅占到樹木所需的1%的空間。

▲Green City Solutions city tree。（圖／翻攝Green City Solutions官方粉絲團）

▲Green City Solutions city tree。（圖／翻攝Green City Solutions官方粉絲團）

▲Green City Solutions city tree。（圖／翻攝Green City Solutions官方粉絲團）

目前這樣的方案仍在持續中，除了改造外觀更加融入城市街景外，仍僅針對大城市的公共設施做開發，Briiv則是以居家為單位做出產品，而我們期待造成地球負擔的HEPA濾網使用數量，能透過這類產品越變越少。

關鍵字：

Briiv, 空氣清淨機, HEPA, 污染, 地球, 環保, 苔蘚
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜新曲「吊帶裙造型」疑似發福　生圖曝光網看傻：修超多

歐陽娜娜新曲「吊帶裙造型」疑似發福　生圖曝光網看傻：修超多

秦嵐「琉璃綠」禮服上身仙氣噴發　40歲保養得宜長腿超逼人

秦嵐「琉璃綠」禮服上身仙氣噴發　40歲保養得宜長腿超逼人

一半以上的人都被說中！「人類最大的不幸，就是無法喜歡自己」

一半以上的人都被說中！「人類最大的不幸，就是無法喜歡自己」

「梅雨眼妝」必備3大防水單品　暴雨爆汗也能hold住 多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」 《復仇者聯盟4》邋遢索爾Q版玩偶！肥肚加鬍渣神還原　陪你一起在家耍宅 你也愛走路聽耳機、擁有多個枕頭？7個習慣代表極度缺乏安全感 全台10家「手搖店」超欠喝！麻古楊枝甘露洗版IG　嘉義這間必朝聖 「繡球花御守」夏天限定！夢幻造型還能祈福　當手環、吊飾都美翻 「鋼琴尤物李元玲」魔鬼身材讓人噴鼻血！體脂26%→12%　超狂赤字飲食法公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面