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魅力比美貌更強大　6個特質讓男性愈來愈愛妳

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▲女人擁有魅力比擁有美貌更強大（圖／取自pexels網站，以下同）

編輯／借借

雖然我們的人生中總是最早體認到外表的重要，但美貌無法永遠跟著自己，而人與人的相處，並非僅能單靠美麗就能維持，個性與智慧也很重要，而它們也是女人魅力的來源，力量比美貌還要強大，而這6點則能呈現妳的不同，而能被愛的可能遠比擁有美貌更久更長。

自律
能夠自我規範的人，會輕易地呈現在外表與行為上，不僅只指控制自己的體重與身材而已，談吐知道界線、輕鬆不隨便，衣著得體，社交上就能應對得宜，氣質就會慢慢養成。

學會愛自己
一昧否定自己的人永遠不會有魅力，無論長的再美再漂亮，沒有自信也只是空殼而已，自信不一定指的是強壓過人的氣勢，而是那種不疾不徐的優雅，面對問題才能真正解決的風範。

▲不要忽略自己是個體，學習獨立愛自己的能力。

充實內在
雖然現在社群網站發達，每天可以看到的東西多不勝數，但有時放下趣味的話題，接觸點文學、社會、政治與人文上的議題，提升學識或人文素養，都會反應在談吐上。

不想控制對方
兩人在相處過程中，尊重是永遠該學習的課題，保持一定的距離讓雙方能呼吸，是成熟女性才能達到的體貼，有時已經有個習慣的人在身邊，自然而然不覺得特別，本是人性，收與放做得恰到好處，感情才能真正長久。

▲讓對方有喘息空間，才能有長久相處。

捨棄抱怨
生活中總有不如意的事，有負面的情緒出現，抱怨也是一種紓壓管道，但所有的話題只是抱怨，說這不好說那不好，喋喋不休說著自己認為的苦難，這樣的面孔相當可怕，把抱怨純當短期發洩，不要把它變成所有話題的主題曲。

注意禮節
禮節這件事情確實不是一門課程，但卻是人生中必要的學問，對長輩有基本禮貌，對同輩交談得體，對晚輩保持尊重，才能有一個魅力的姿態，不然無論長得再漂亮，隨意打斷人家交談、耍公主病，反成為對方的負擔。

關鍵字：

兩性, 男女, 女性, 成長, 心靈
fashion.net

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