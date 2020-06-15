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寶璣女錶長出優美寶石海草　想看時間請找三角形鑽石

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▲▼ Breguet 。（圖／公關照）

▲寶璣Marine Haute Joaillerie Poseidonia大溪地珍珠母貝面盤鑲鑽腕錶，8,917,000元。（圖／寶璣提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

寶璣（Breguet）珠寶錶除了精巧的蛋形Reine de Naples那不勒斯系列，運動風的Marine航海系列今年也推出Haute Joaillerie Poseidonia 高級珠寶腕錶，採用隱密式鑲嵌寶石技術，於珍珠母貝面盤上鑲嵌85顆長方形切割寶石，呈現線條優美的波西多尼亞海草圖案，錶圈、錶耳與錶扣同樣鑲嵌相同色系的寶石，每一處都華麗精緻。

▲▼ Breguet 。（圖／公關照）▲▼ Breguet 。（圖／公關照）▲▼ Breguet 。（圖／公關照）

▲寶璣Marine Haute Joaillerie Poseidonia腕錶紅寶石與白色珍珠母貝款（左起）8,257,000元，綠寶石與白色珍珠母貝款8,917,000元，藍寶石與白色珍珠母貝款8,257,000元。
 

Marine 航海系列Haute Joaillerie Poseidonia珠寶錶共有4款設計，分別為大溪地珍珠母貝面盤鑲鑽石、白色珍珠母貝鑲藍寶石、紅寶石或綠寶石款式，若想閱讀時間，三角形鑽石正是時標；而透明底蓋可欣賞寶璣591C 型超薄自動上鍊機芯，不僅錶橋有機刻雕花Marine圖案，白金自動盤倒角飾有鑽石邊緣，由內而外都講究。

▲▼ 歐米茄 。（圖／公關照）

▲海馬Aqua Terra 150米系列同軸擒縱38毫米大師天文台珠寶錶，1,109,300元。（圖／歐米茄提供）

同樣與海洋淵源深厚的歐米茄（OMEGA）Aqua Terra海馬系列，推出錶徑34毫米與38毫米尺寸的珠寶腕，採用18K Sedna™錶殼與鑲鑽錶圈，銀色機刻波浪紋錶盤則鑲嵌191顆鑽石形成波浪紋路，同時點綴欖尖形切割紅寶石作為時標，與紅色皮革錶帶相輝映；喜愛機械錶的女性更會被其內在吸引，因為裝配
歐米茄同軸擒縱8807大師天文台機芯，具抵抗高達15,000高斯磁力的絕佳抗磁特性。

關鍵字：

Breguet, 寶璣, 歐米茄, OMEGA
fashion.net

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