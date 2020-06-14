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一半以上的人都被說中！「人類最大的不幸，就是無法喜歡自己」

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▲▼《喜歡自己的勇氣》6大金句快筆記 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲愛自己不只是一句口號，從現在開始做都來得及。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

總在羨慕別人，對自己沒自信？我們不只要有被討厭的勇氣，更要有勇氣喜歡自己。有鑑於心理學艱深學說總是無法運用於生活，《被討厭的勇氣》作者岸見一郎親自監修，推出阿德勒心理學漫畫《喜歡自己的勇氣》，深入淺出探討問題，讓你從現在開始改變，進而喜歡自己。

1.每段經歷都可以由自己的解讀方式。

▲▼《喜歡自己的勇氣》6大金句快筆記 。（圖／品牌提供）

那件事情太困難了，我做不到，人生中挑戰無數，每當面臨這些時刻，你看見危機還是轉機？若將過去的失敗視為陰影，你不是無法改變，而是畫地自限決定「不要改變」，阿德勒曾說：「只要三天，人就會改變，但是你必須要『有勇氣』。」

2.該競爭的對象不是他人，而是自己。

▲▼《喜歡自己的勇氣》6大金句快筆記 。（圖／品牌提供）

阿德勒認為，與他人比較而衍生出的「優越情結」和「自卑情結」，會成為令人痛苦的主因。過度在意他人評價，會落人為回應期待而活的陷阱；若自覺比他人還差，則會傾向找藉口逃避現實中該面對的課題。請務必記住一件事：「該競爭的對象不是他人，而是自己。」

3.連自己都不為自己而活，還有誰可以為你而活？

▲▼《喜歡自己的勇氣》6大金句快筆記 。（圖／品牌提供）

太在意別人對自己的看法，其實你只是害怕被討厭。阿德勒舉了一個有趣的例子：「我們可以撐傘，卻無法阻止降雨」，別人的想法如同下雨一般，無論花多少心力，也很難改變。

4.人類最大的不幸，就是無法喜歡自己。

▲▼《喜歡自己的勇氣》6大金句快筆記 。（圖／品牌提供）

想要提起勇氣向前邁進，必須從「喜歡原本的自己」開始，進而切身感受到自己的價值。

5.走自己決定的路吧！

▲▼《喜歡自己的勇氣》6大金句快筆記 。（圖／品牌提供）

練習尋找自己的優點、將自己的缺點轉換成優點、好好地思考如何運用自己被賦予的東西。如果消極的想法會讓好事消失，積極的思維則能幫你堆積幸福。

6.只要按照自己的步調，一步一步慢慢地向前邁進就好了。

▲▼《喜歡自己的勇氣》6大金句快筆記 。（圖／品牌提供）

不需要和他人比較，只需要比昨天的自己，再進步一點點就好。

▲▼ 《喜歡自己的勇氣》6大金句快筆記 。（圖／品牌提供）

★書名：喜歡自己的勇氣
★作者： 案見一郎兼修
★出版社：尖端出版

關鍵字：

喜歡自己的勇氣, 阿德勒心理學, 正面
fashion.net

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