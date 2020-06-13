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DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車！台灣會上市　還有安全帽、置物箱美翻

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▲Vespa 946 Christian Dior令人驚豔。（影／品牌提供） 

編輯／Duke

Dior曾經推出單車成為迷人逸品，現在出現更驚喜設計，聯合偉士牌（Vespa）共同打造機車！夢幻的外型令人驚呼「太美」，不僅線條優雅流暢，並以經典Oblique提花妝點，還有一系列機車配件與飾品，完全滿足戴上Dior安全帽、背著Oblique托特包、騎乘聯名機車出門的奢華幻想，屆時台灣也會上市，很令人引頸期盼。

▲Diorx偉士牌。（圖／品牌提供、翻攝自Supreme官網、Highsnobiety）

▲Vespa 946 Christian Dior具優雅線條及經典Oblique提花，以米白色烤漆搭配金色飾邊打造細膩質感。（圖／品牌提供，以下同）

Dior與Vespa還有一個美麗的巧合，即是同樣於1946年創立，Vespa 946 Christian Dior背後代表的是兩者對卓越美學與工藝的無盡追求。此次透過Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri的操刀設計，使用有優雅線條與科技創新聞名的Vespa 946為藍本，全車以米白搭配金色飾邊為主軸，並移植托特包中央的「Christian Dior刺繡」添加辨識度，最後在皮革馬鞍坐墊用上Oblique提花點綴，展現兩大品牌聞名遐邇的設計。

▲Diorx偉士牌。（圖／品牌提供、翻攝自Supreme官網、Highsnobiety）

▲同系列配件讓騎車更優雅。

為了讓聯名系列更加完美，Dior特別設計機車配件與飾品，當中包括可固定於後座的行李箱以及安全帽。設計上則與機車相同，都是以Oblique提花為主，搭配金屬飾打造而成。

▲Diorx偉士牌。（圖／品牌提供、翻攝自Supreme官網、Highsnobiety）

▲Dior推出的機車配件與飾品中，包括行李箱與安全帽。

Vespa 946 Christian Dior將會在2021年春季於全球Dior指定專賣店及Vespa所屬集團Piaggio指定的Motoplex店點販售。機車配件與飾品系列，將會獨家於Dior專賣店販售。目前確切開賣日期、價格及限量多少台還是未知數，但台灣確定會上市。

此外，不只時裝品牌，就連潮流至尊Supreme也曾二度推出聯名機車。2017年時，Supreme攜手Coleman推出小型機車，但沒有辦法騎太遠，僅能於住家周邊行駛，不過來到2019年秋冬系列，Supreme便邀請Honda（本田）打造CRF 250R，並以品牌經典的紅色為主調，同時印上「Honda」、「Supreme」字樣，想要騎乘山路或是環島都能輕鬆搞定。

▲Diorx偉士牌。（圖／品牌提供、翻攝自Supreme官網、Highsnobiety）

▲2017年推出的小型機車。（圖／翻攝自Highsnobiety）

▲Diorx偉士牌。（圖／品牌提供、翻攝自Supreme官網、Highsnobiety）

▲以品牌經典紅色搭配字樣設計的聯名越野車。（圖／翻攝自Supreme官網）

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關鍵字：

Dior, 偉士牌, 機車, Vespa946, 機車配件, 飾品, Oblique提花, Piaggio, Supreme, Honda
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