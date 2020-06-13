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台灣開賣！陳奕迅操刀SUPERSTAR聯名鞋，透明材質、灰色麂皮潮翻

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記者鮑璿安／綜合報導

歌手陳奕迅身兼adidas Originals代言人多年，此次終於盼來雙方共同打造SUPERSTAR聯名鞋，鞋款不僅由陳奕迅親手設計「奕」字個人logo增添收藏價值，更運用創新感的半透明尼龍材質覆蓋整體，成為質感小白鞋，男女上腳都潮翻！

▲adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲陳奕迅攜手adidas Originals 設計SUPERSTAR聯名鞋。（圖／品牌提供）

陳奕迅在歌壇佔有不可磨滅地位，這回跨足設計圈，為adidas Originals操刀「陳奕迅 SUPERSTAR聯名鞋」，鞋款輪廓承襲了經典極簡基因，在細節上更能看到陳奕迅滿滿巧思。以富有創新感的半透明尼龍材質覆蓋整體鞋面，鞋尾處特別採用灰色麂皮打造，巧妙演繹低調質樸美學。三片葉品牌標識與陳奕迅親手設計的「奕」字個人logo則分別印於左右兩隻鞋跟的內側表面，滿足不同場合的百搭造型需求。

▲adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲聯名鞋暗藏陳奕迅親手設計的「奕」字個人logo，NT$4,290。（圖／品牌提供）

聊到此次設計合作，陳奕迅分享：「創造東西是很好玩的事情。學會欣賞，就會產生所謂的個人風格。」可見對聯名鞋創作相當有收穫，當然不光是鞋款吸睛，鞋盒設計將三片葉標識與「奕」字logo印於卡其色紙上以呼應鞋款的極簡風格，同時附上特別訂製的防塵袋，磁鐵開關更為鞋盒注入了儀式感。此外，鞋盒上印有標語「Every journey begins with a small step，「每段旅程皆始於足下」，讓粉絲們感受到滿滿的E式正能量。

同場加映質感小白鞋

# PUMA EVA White 

▲adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲超模卡拉迪樂芬妮 （Cara Delevingne）親自演繹的PUMA EVA White 裸白新色，NT$3,480 。（圖／品牌提供）

超模卡拉迪樂芬妮 （Cara Delevingne）親自演繹的PUMA EVA White 裸白新色，運用橡膠外底帶來強勁抓地力，最大亮點就屬流線型鬆糕狀厚實大底，完美拉長腿部曲線，最後點綴燙印的金色Logo增添視覺效果。

# FILA RGB

▲adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲BTS防彈少年團帶貨 FILA RGB小白鞋，NT$2,480。（圖／品牌提供）

FILA與人氣天團BTS防彈少年團再度攜手推出 COLORFUL SUMMER系列，讓全球防彈粉都瘋狂，這回也不乏夏季必備的小白鞋選項，在經典運動鞋款RGB中呈現，具有個性的中段鏤空造型，側面看來更吸睛，全白色系遇上品牌Logo點綴，上腳更顯眼。

關鍵字：

陳奕迅, adidas Originals, 歌手, SUPERSTAR聯名鞋, 運動, 小白鞋, 聯名, SUPERSTAR
fashion.net

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