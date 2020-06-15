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冰控吃起來！GODIVA黑巧克力流心雪糕、雷神巧克力冰炫風升級回歸

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編輯／Duke

從義美厚奶茶造成搶購，再到「孫芸芸鞋」爆紅，就能看出台灣人愛跟風的特性，其中一個最著名的例子，就是紅極一時的日本雷神巧克力。近日，日本麥當勞宣布與雷神巧克力再度聯手，帶回三年前曾推出的夏日限定「雷神巧克力冰炫風」，想消暑靠這杯就夠了。

▲雷神巧克力冰炫風。（圖／翻攝自麥當勞官網、7-ELEVEN）

▲日本麥當勞推出夏日限定雷神巧克力冰炫風。（圖／翻攝自Twitter@McDonaldsJapan）

愛吃冰炫風的人都知道，這項甜品是以經典牛奶口味冰淇淋為基底，並加入焦糖、芝麻醬或是OREO餅乾。夏日限定的雷神巧克力冰炫風則是加入「黑雷神巧克力」、「巧克力醬」及「餅乾」，相較於OREO口味更加濃郁且酥脆，並且還擁有自己的紙杯設計，要不是現在沒有辦法出國，否則此刻必定有許多朋友正在日本邊吃邊上傳IG！

▲雷神巧克力冰炫風。（圖／翻攝自麥當勞官網、7-ELEVEN）

▲內含黑雷神巧克力、巧克力醬及餅乾。（圖／翻攝自Twitter@McDonaldsJapan）

日本麥當勞不僅替雷神巧克力冰炫風設計紙杯，甚至還推出動畫廣告來宣傳，當中講述兩人拿著雷神巧克力冰炫風講話，但是餅乾過於酥脆，因此說話一直被中斷。

夏日限定「雷神巧克力冰炫風」已於6／10開始販售，預計到7月中旬結束，目前僅於日本全國門市販售，定價為日圓290元（約台幣80元）。

與此同時，鑑於去年7-ELEVEN聯手Godiva推出冰品賣到缺貨，今年雙方再度合作，並一次帶來兩款「黑巧克力流心雪糕」，分別為「伯爵茶杏仁」與「夏威夷果仁」。首先是伯爵茶杏仁口味，結合茶香與巧克力的濃郁，咬下第一口不僅香氣四溢，還能感受到酥脆口感；夏威夷果仁口味則以黑巧克力為主，搭配夏威夷果仁與黑巧克力流心，使其擁有微苦的味道與冰淇淋奶香，非常適合大人享用。

▲雷神巧克力冰炫風。（圖／翻攝自麥當勞官網、7-ELEVEN）

▲7-ELEVEN與Godiva兩款黑巧克力流心雪糕。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲雷神巧克力冰炫風。（圖／翻攝自麥當勞官網、7-ELEVEN）

▲口味分別為伯爵茶杏仁與夏威夷果仁。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

7-ELEVEN X Godiva黑巧克力流心雪糕，將會在6／15於全台7-ELEVEN獨家販售，兩款共計30萬支，每款定價均為台幣99元，上次沒吃到，這次一定要嘗試看看！

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關鍵字：

日本, 麥當勞, 雷神巧克力, 冰炫風, 義美厚奶茶, 孫芸芸鞋, 夏日限定, 7-ELEVEN, Godiva, 雪糕
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