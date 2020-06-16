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「修二與彰」粉看過來！藤原浩公開山下智久、龜梨和也回歸演唱會限定T

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編輯／Duke

今年龜梨和也與山下智久的雙人組合強勢回歸，兩人除了要舉辦巡迴演唱會，新專輯《SI》的封面還找來潮流教父藤原浩操刀設計，不僅如此，藤原浩更在日前透露演唱會限定T-Shirt設計，令粉絲驚喜不已。

龜梨和也與山下智久原本隸屬於傑尼斯旗下的KAT-TUN、NEWS團體，15年前因拍攝電視劇《改造野豬妹》而結成「修二與彰」的限定組合，這次回歸是為了慶祝團體15週年，才會舉辦一系列的活動。

日前曝光的巡迴演唱會限定T-Shirt，由藤原浩主導設計，主軸為兩人照片圖像結合宮崎泰成創立的GOD SELECTION XXX元素，並利用「KAME & YAMA-P Dome Tour 2020 SI」字樣分割，進而推出兩款限定T-Shirt。

▲藤原浩替龜梨和也與山下智久設計TEE。（圖／翻攝自Johnny`s Shop）

▲藤原浩替龜梨和也與山下智久設計TEE。（圖／翻攝自Johnny`s Shop）

▲藤原浩利用GOD SELECTION XXX元素，並搭配兩人照片圖像推出限定T-Shirt。（圖／翻攝自Johnny`s Shop）

由於受到新冠肺炎（COVID-19）影響，導致新專輯《SI》延後發行，就連原訂於五月及六月的巡迴演唱會也取消，不過包括T-Shirt在內的演唱會周邊，目前已經在Johnny's Shop發售，定價為日圓3,200元（約台幣900元）。

與此同時，日本玩具大廠Medicom Toy也有替兩人推出演唱會周邊，那就是以旗下的BE@RBRICK玩偶為藍本，結合龜梨和也與山下智久出演《改造野豬妹》時的模樣，包括髮型、髮色、制服、領帶等，並以組合包的形式在Johnny's Shop發售，定價為日圓3,000元（約台幣840元）。

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關鍵字：

龜梨和也, 山下智久, 潮流教父, 藤原浩, 限定T-Shirt, 改造野豬妹, 修二與彰, 新冠肺炎, COVID-19, 武漢肺炎, MedicomToy, BE@RBRICK
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