日本獵奇「二合一雨具」醜到毀三觀　隨時變身摺疊傘、雨衣

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每年有許多人從5月開始就會變得鬱悶，因為梅雨季加上颱風常常搞得一身濕，除了穿上防水材質的衣物外，難道就沒有好辦法了嗎？其實點子最多的日本人早已想好對策，來自電器大本營秋葉原的THANKO，近期就結合雨傘和雨衣的特性，推出超獵奇「二合一雨具」，不過設計醜到毀三觀，不知道這樣的雨具，有人敢穿上街嗎？

▲超獵奇二合一雨具，定價為日圓2,980元（約台幣835元）。（圖／翻攝自THANKO官網）

這隻二合一雨具可自由切換功能，同時也兼具收納輕鬆的特色，使用上可化身摺疊傘亦能變成雨衣，全憑個人習慣運用。

▲可自由切換成雨傘或雨衣。（圖／翻攝自THANKO官網）

▲兼具輕鬆收納的特性。（圖／翻攝自THANKO官網）

這個雨具的最大特點是「多功能」，首先是應付細雨時，只需作為雨傘使用即可；若是雨勢偏大，可以將後擺放下，防止背包淋濕；雨勢較大時則可變成雨衣保護全身，同時也能保護手提行李的乾爽，因此不論是在生活上使用或是出國旅遊都很方便。

▲應付細雨作為雨傘使用即可。（圖／翻攝自THANKO官網）

▲可以將後擺放下防止背包淋濕，且還有抗UV效果。（圖／翻攝自THANKO官網）

▲雨勢較大可變成雨衣保護全身與行李。（圖／翻攝自THANKO官網）

與此同時，來自台灣的KUAIZI為了解決雨傘易壞的情況，再經過一年的開發後，帶來了兼具防風、耐摔、防曬、有型特點的「筷子傘」。這款雨傘有別於傳統雨傘，改用高密度玻璃纖維傘骨搭配雙層結構，因此傘骨強度也高出4.7倍，在耐用性上擁有巨大的優勢。

▲採用高密度玻璃纖維傘骨搭配雙層結構製作。（圖／翻攝自THANKO官網、嘖嘖）

KUAIZI共推出八款配色，包括黑色、灰色、海軍藍、黃色、紅色等，目前可於嘖嘖搶先預購，定價為台幣990元。

▲共推出八色，選擇多元。（圖／翻攝自THANKO官網、嘖嘖）

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