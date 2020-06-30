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熱賣40年神級乳霜1,980元➔598元！再學2大隱藏美肌法　拉提變小臉

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▲百年熱賣神級乳霜2大隱藏美肌用法。（圖／翻攝IG）

▲伊麗莎白雅頓熱賣的百年經典21天霜，除了可當乳霜用還有兩大隱藏美肌用法。（圖／翻攝IG@aoihamada、@elizabetharden）

編輯／Amanda

說到伊麗莎白雅頓這個超過百年的保養品牌，人氣明星商品除了超多人熟知的綠茶香水系列、眼部膠囊，或近來很紅的小橘安瓶之外，還有一瓶保養控、內行人都必備的40年經典「21天霜」，以絕佳的保濕修護力和不油膩的使用感著稱，被讚是從奶奶、媽媽到女兒都能用的萬用乳霜，且除了用在保養最後一步驟幫助肌膚封存保養成分，21天霜還有兩招能大幅提升美肌效果的隱藏用法，快學起來讓你的21天霜更萬用。

▲Her雅頓21天霜。（圖／Her）

▲Elizabeth Arden 21天霜，75ml，原價1,980元，特價598元。點我購買。

#拉提小臉按摩

有時候臉部比較浮腫或發現臉部開始有鬆弛感，可利用21天霜來為進行拉提小臉按摩，幫助臉部消除水腫、恢復緊緻狀態。

在保養最後一步驟，取比平時更多的用量，先在手掌心推開並利用手的溫度溫熱乳霜，均勻塗抹在全臉並帶到頸部。將雙手直立，虎口抵住下顎線、手指貼在臉部，由內而外網上拉提至太陽穴略為停留，再帶到耳後，重複3次。最後將手指併攏按壓耳後淋巴穴，並順著頸部往下滑至鎖骨。

▲百年熱賣神級乳霜2大隱藏美肌用法。（圖／翻攝IG）

▲肌膚疲憊、吸收不佳時，可利用21天霜當作急救面膜熱敷搭配按摩。（圖／翻攝IG@meung.e）

#急救面膜熱敷法

有時候熬夜、疲倦或壓力大，肌膚變得特別粗糙，氣色很差，保養品好像也都吸收不進去，可以利用這招急救法，快速潤澤養護肌膚，改善疲倦肌，幫助肌膚恢復吸收力。

卸妝清潔後，先以化妝水稍微濕潤肌膚，接著取平時2倍用量的乳霜在掌心先溫熱後均勻塗抹至全臉，再用熱毛巾熱覆蓋臉部，熱敷約2分鐘。手指併攏，由內而外，由下往上按摩全臉，最後同樣帶到耳後，按壓耳後淋巴穴後再下滑帶到鎖骨處。按摩後可用面紙或化妝棉將殘留的多餘乳霜擦掉，再進行日常保養步驟。

▲Her雅頓21天霜。（圖／Her）

▲Elizabeth Arden 21天霜，75ml，原價1,980元，特價598元。點我購買。

雅頓百年不敗人氣乳霜，從未改變的經典護膚配方，不黏膩的保濕滋潤修護成分，能使肌膚富含水分，經科學實驗證明，使用14至21天後能明顯改善膚質，幫助減輕細紋及皺紋現象，讓肌膚恢復柔軟平滑細緻觸感。

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fashion.net

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