經常覺得疲勞要小心！錯誤減肥5大徵兆　難怪瘦沒多久又復胖

▲努力瘦到理想體重後，如果無法維持一段時間，其實也是失敗的減肥。（圖／翻攝IG@kkmmmkk、@94_j.a）

編輯／Amanda

不只是因為無法持續瘦身，中途停止減肥才叫「減肥失敗」，就算達到理想體重瘦下來，但無法保持減重成果超過6個月，其實也是失敗的減肥。大部分人的減肥失敗都源於想要快速減肥，採取不健康的節食或網上流傳的減肥偏方，使得身體營養不足、影響健康，甚至導致臉色蠟黃、掉髮、肌膚鬆弛等，而這樣不健康的減肥，只要一恢復原有飲食習慣就會反彈，而且是快速復胖，先前減的都等於白減了！那要如何在自己復胖前判斷是不是錯誤減肥了？快來看看你是否也有以下5個徵兆。

▲努力運動的同時如果過度節食，反而會使肌肉流失，基礎代謝率下降。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）



1.是否邊激烈節食邊拼命運動？



雖說減肥就是要「管住嘴，邁開腿」，但飲食控制要適度，過頭了就變成不健康的節食，尤其是拼命運動但飲食營養攝取不足時，身體缺乏能量會出現「飢餓警訊」，而使身體傾向分解肌肉、儲存脂肪來避免熱量消耗，肌肉流失導致基礎代謝率下降，身體更會努力節省能量的消耗，進而又使運動效果降低，惡性循環下，一旦稍微恢復原本飲食份量、習慣，就會快速復胖，且容易變得更胖。

2.是否經常感到疲勞？



如果經常感到勞累、疲倦，代表你的身體活動力正在下降，食物中的能量無法充分轉化為活力、體力，這也是基礎代謝率降低的象徵。

▲覺得吃什麼都不好消化、沒吃東西也不太容易餓，小心腸胃功能已受影響。（圖／翻攝IG@sooyaaa__）



3.是否有消化不良的狀況？



若開始感覺自己消化變差，吃什麼腸胃都不舒服，甚至常一整天沒吃多少東西也不會覺得餓，不吃飯也覺得肚子飽飽脹脹的，這些消化不良的狀況說明你的腸胃功能下降，沒有得到好的修復。

4.是否越來越怕冷？



肌肉量充足、血液循環好的人通常不太怕冷，會怕冷表示用來幫助維持體溫的能量減少了。

▲如果變得容易感冒、生病，最好立刻停止節食，好好補充營養。（圖／翻攝IG@94_j.a）



5.開始變得容易生病？



過度節食、缺乏營養會影響到身體機能，導致精神不佳、免疫力下降等狀況發生，一旦發現自己開始變得容易感冒、小病不斷，最好立刻停止節食，補充營養，並持續運動，幫助身體恢復健康狀態。

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