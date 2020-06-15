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日妞最愛的隨身整髮三寶　「小尺寸」放入包中剛剛好！

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▲▼ 日妞最愛的隨身整髮三寶 。（圖／品牌提供）

▲講究精緻美的日本女生，外出時的髮型也顧得好好。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

最近午後雷陣雨，濕氣也把你精心吹整好的頭髮搞得沒型嗎？沙宣推出隨身無線迷你二合一直捲造型器，只要透過行動電源就能充電，隨著帶著超方便！除了造型器，造型前後可用的秀髮精華和一把能梳出蓬鬆感的梳子，絕對是你包包中的整髮三寶。

▲▼ 日妞最愛的隨身整髮三寶 。（圖／品牌提供）

▲▼ 日妞最愛的隨身整髮三寶 。（圖／品牌提供）

▲沙宣 隨身無線迷你二合一直捲造型器，2,080元。

每次在家精心做好的捲度，沒到下午就沒型，又或是天生自然捲的你，一碰到濕氣就開始毛躁，這時候包中攜帶一把整髮神器超重要。沙宣推出隨身攜帶的直捲造型器，不需要插座，只要透過行動電源或電腦，就能隨時充電。造型小巧且重量僅205g，放在手提包完全不負擔。是工作後突然有約會，能夠快速製造蓬鬆感的秘密武器。

▲▼ 日妞最愛的隨身整髮三寶 。（圖／品牌提供）

▲Fées 光澤閃耀髮精露，100ml，580元。

一頭質感秀髮，是女生的加分關鍵。日妞都會隨身攜帶護髮精華，抹在髮尾打造一整天的柔順感，為髮絲形成透明防護，散發自然光澤，同時防禦乾燥、熱氣、靜電等因素對髮型的破壞。Fées推出光澤閃耀髮精露，可幫助毛鱗片順向閉合，長效維持柔潤，更擁有防熱和抗靜電功能，乾濕髮皆適用，使用後輕盈不黏膩。

▲▼ 日妞最愛的隨身整髮三寶 。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 隨行按摩梳，780元。

許多女生的包中一定有一把梳子，AVEDA的隨行按摩梳，延續木質髮梳一梳多用的優點，尺寸變小更好收納於包中。方形大面積梳針可挑鬆髮根，為髮絲注入空氣感，直接梳理就能讓髮型快速恢復立體蓬鬆。

聰明的梳針排列設計，橫梳時可牢牢抓緊頭髮，讓吹風造型更好上手直梳時可輕鬆化解糾結，避免拉扯造成髮絲受損。有排氣孔設計的彈力氣墊，讓按摩頭皮時觸感更柔軟，舒服得像在做頭皮SPA。

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關鍵字：

秀髮, 整髮, 造型, 造型器, 梳子, 護髮精華
fashion.net

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