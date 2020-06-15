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孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

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▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸的辦公室少不了漂亮植栽，常成為她拍照背景。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

微風少奶奶孫芸芸不僅是好命名媛，也為同名飾品品牌YUN YUN SUN Jewelry動手創作，她難得公開辦公室分享工作點滴，竟自爆有強迫症，辦公桌上的一切東西都要擺特定的位置與方向，她拿起裝滿鉛筆的筆筒舉例，表示：「每一枝筆必須要同款同色、擺一定的角度、維持削尖狀態。」

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸自爆有強迫症，鉛筆必須同款同色、擺一定的角度、維持削尖狀態。

以110,000元Dior Bobby駝色光滑小牛皮中型肩背包為背景，身穿迷彩上衣搭配勞力士（Rolex）百萬元金錶的孫芸芸，向網友介紹辦公桌上另一必備品，是2罐滿滿的糖果，她自招愛吃糖，每個禮拜換口味，擺在桌上隨時滿足口慾。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲超愛吃糖的孫芸芸，辦公桌上放兩罐糖罐隨時滿足口慾。

而辦公室另一項不可缺少的元素是漂亮植栽，為室內外增添生命力。孫芸芸常從室內設計書籍尋找空間布置靈感，因此每回YUN YUN SUN Jewelry新品上市，辦公室每個角落都能常為她的秀場，盡情拍美照宣傳。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲室內室外擺放充滿生命力的植栽，處處都是孫芸芸的秀場。

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關鍵字：

孫芸芸, YUN YUN SUN, Dior, Rolex
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