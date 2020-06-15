金秀賢、徐睿知CP裝扮甜蜜亮相　仔細一看網驚嘆：腰瘦！

記者王則絲／台北報導

南韓戲劇男神金秀賢退伍後首部作品《雖然是精神病但沒關係》，攜手徐睿知擔綱演出，近日兩人出席新劇記者會，雖然是以線上方式舉行，依然吸引超高人氣，兩人的造型亦成為粉絲們討論焦點：「CP感很高！」尤其是徐睿知不合常理的「腰瘦」，更是驚艷廣大網友。

▲徐睿知、金秀賢出席線上記者會。（圖／Netflix提供）



身高將近170公分的徐睿知與金秀賢站在一起相當匹配，在新劇《雖然是精神病但沒關係》線上記者會中，兩人以深色西裝造型亮相，巧妙呼應，徐睿知穿上Chloe 2020早春的西裝連身蕾絲裙裝，搭配深藍色腰封作為點綴，延續劇中高冷時髦形象。

▲徐睿知穿CELINE出席新劇發表會。（圖／翻攝自IG@tvndrama.official）

而在另一場線上發表會中，徐睿知則是選擇穿上CELINE今年的春夏褲裝出席，寬鬆的七分褲下搭配長筒高跟皮靴，在復古、典雅風格之中，融入了冷酷帥氣。這兩套造型的共通點就是，利用腰封、腰帶來凸顯徐睿知纖細的腰部，令人忍不住把目光聚焦，驚人的「腰瘦」引起網友們討論：「這個腰不會太細嗎？」、「比模特兒還瘦。」、「腰瘦喔！」

以「瘦」出名的徐睿知，曾透露過全家都是瘦子，應該是遺傳的關係，所以此生沒有胖過，天生的良好基因羨煞眾人，也讓她成為不折不扣的衣架子，在新劇《雖然是精神病但沒關係》中更將展現多套時髦裝扮，猶如重演《德魯納酒店》般的個人時裝秀，令人萬分期待！

▲《雖然是精神病但沒關係》劇照。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

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