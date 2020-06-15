日本腦洞大開「真實P圖T恤」！透明灰白格穿上身…網笑翻：手癢

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日本人腦洞大開的設計總是能驚艷海外網友們，這回又一爆紅單品「P圖T恤」，靈感就取自大家常用的Photoshop 軟體，將看似普通的純白T恤邊緣加入了白灰格，瞬間有種「去背到一半」的視覺效果，引起網友驚呼：「笑死！」

▲日本藝術家佐藤ねじ突發奇想設計一款「P圖T恤」，外型就仿照Photoshop中的透明物件灰白格 。（圖／翻攝自推特@sato_nezi）

日本藝術家佐藤ねじ突發奇想設計一款「P圖T恤」，瞬間在推特上掀起12萬人按讚，照片中看似是一件沒P好圖的T恤，邊緣還留有大家相當熟悉的白灰色格子。其實這可不是佐藤ねじP圖不仔細，而是他將辦公族熟悉的Photoshop 軟體充當靈感，直接在普通的白T恤上加入了象徵透明物體的灰白格，哪怕是用衣架掛著，也能明顯看到灰白格遊走衣服的輪廓，讓人有種「去背到一半」的視覺效果，實在是現實與虛擬難以區隔。並且只要穿著這件P圖T恤走上街，許多人便會以為你是從Photoshop跑出來的人，令路人會心一笑。

▲佐藤ねじ加碼推出全身P圖T恤。（圖／翻攝自推特@sato_nezi）

當然這樣還不夠，佐藤ねじ更推出全身P圖T恤，使得包覆身型的長袖佈滿了密密麻麻的灰白格，讓常常用Photoshop 的人感到相當手癢，有種什麼也沒穿的感覺，單品公開之後也隨即引發網友熱議：「好想買」、「真的很想幫它P好一點」、「強迫症怎麼忍。」

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