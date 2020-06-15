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日系美妝艾杜紗確定撤櫃！退出全台百貨　會員積點快換以免歸零

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▲▼日系品牌艾杜紗宣布撤櫃。（圖／品牌提供）

▲以年輕女生為消費族群，艾杜紗產品外型也充滿新意。

記者曾怡嘉 / 台北報導

以「零毛孔專家」形象獨佔年輕女生市場的ettusais艾杜紗宣布將停止百貨櫃點營運，品牌表示經審慎考慮後，針對台灣市場販售通路進行策略調整。日後仍可連鎖藥妝店和網路購物平台購買，會員積點部分必須於2020／8／31前兌換完畢。

▲▼日系品牌艾杜紗宣布撤櫃。（圖／品牌提供）

▲艾杜紗以LINE通知粉絲即將撤櫃訊息。

艾杜紗公關表示，品牌自1999年引進台灣，是專為20-30世代，崇尚簡單自然的女性研發，近年來因台灣消費者購買方式改變與目標客戶年齡下修，品牌決定移往開架通路，目前康是美、屈臣氏、寶雅、松本清皆有販賣，另外在資生堂集團美妝網也可買得到。

▲▼日系品牌艾杜紗宣布撤櫃。（圖／品牌提供）

▲▼日系品牌艾杜紗宣布撤櫃。（圖／品牌提供）

▲品牌的抗痘保養與晚安蜜粉，都有極高的人氣。

目前全省百貨櫃點仍有18家，除了中壢SOGO、新竹巨城會提早在7月撤櫃，其餘16家接預計在8月底閉店。針對消費者權益，會員電子積點將於「2020／8／31」到期，若會員仍有今年取得之消費累積點數尚未使用，則請於8月底前兌換完畢，若逾期點數將歸零。

品牌表示，為保障顧客權益，2020／9／1-2020／12／31期間生日顧客，即日期起至8月底前來專櫃櫃點消費滿500元，即可獲得生日禮「環保玻璃吸管」。

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關鍵字：

艾杜紗, 撤櫃, 會員, 會員權益
fashion.net

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