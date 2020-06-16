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小空間必備「烹飪神器」！注意5大選購要點　一鍋搞定蒸、煮、煎、燉

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▲Her富甲酷客即時鍋。（圖／Her、Unsplash）

▲許多小資族居住空間有限，多功能鍋能將廚房最小化，有買有使用最重要。（圖／unsplash）

編輯／借借

現代人多數生活空間有限，更遑論廚房的空間規劃，有時一個小套房想在家健康自煮都好困難，而近年多功能鍋受到不少民眾歡迎，小小一台可做出多樣化菜色，加上隨時可以收納起來，即便空間有限還是能健康吃，但市面上產品眾多，要如何切入挑選到最適合自己的？不妨從5個要點來分析，輕鬆選到真命天「鍋」。

▲Her富甲酷客。（圖／Her）

▲FUJACOOK萬用即食鍋豪華組（含淺槽蒸盤、多功能置放盤、多孔蒸盤、料理煎鏟、耐熱湯杓、蒸盤叉），送營多麵一箱（6袋x 5小包，共30小包），特價4,600元，輸入折扣碼「fujacook」再折601元。三色可選，點我購買。

確認自己喜歡的烹調手法
多功能鍋顧名思義就是擁有很多料理功能，不僅僅是「煮」、「蒸」而已，還有很多機種「烤」、「炸」、「煎」都沒問題，但最終還是要回到使用者喜歡且慣用的料理方式，有時候不是烹煮功能越多越好，如果喜歡用煎炒方式煮菜，寧願買煎炒功能評價高的產品，也不要因為多了一個「油炸」功能而買。

衡量家中使用人數
多功能鍋當然有尺寸之別，所以在選購前要先確認「用餐人數」，如果通常是獨居或家中只有2個人，其實不需要買到大尺寸的鍋子，既佔空間又浪費食材，建議若是1至2人份，鍋子容量約莫抓3公升上下就夠了，但若是4人家庭，當然要買到足量的尺寸，不然多半只會淪為裝飾品。

▲Her富甲酷客即時鍋。（圖／Her、Unsplash）

▲FUJACOOK萬用即食鍋豪華組（含淺槽蒸盤、多功能置放盤、多孔蒸盤、料理煎鏟、耐熱湯杓、蒸盤叉），送營多麵一箱（6袋x 5小包，共30小包），特價4,600元，輸入折扣碼「fujacook」再折601元。三色可選，點我購買。

選易清洗保養的商品
既然是烹調用具，就難免會有油污沾染，可方便拆下、易清洗的內鍋自然要先考量，還有內部塗層也要注意，不沾鍋雖然好清洗，但料理跟清潔時就要避免刮傷，此外產品設計除了內鍋可拆洗之外，也要在乎在細部設計上，烹煮時油漬會不會留在加熱區域的邊緣，導致不好清潔，而機身本身能用水洗、或材質用抹布就能清潔就更好不過。

▲多功能鍋,廚房,洗碗,鍋具,做菜,煮菜。（圖／翻攝fujacook、unsplash）

▲多功能鍋,廚房,洗碗,鍋具,做菜,煮菜。（圖／翻攝fujacook、unsplash）

▲多功能鍋,廚房,洗碗,鍋具,做菜,煮菜。（圖／翻攝fujacook、unsplash）

▲一鍋多用、方便清洗，可以省下很多麻煩。

安全性的因素要確認
市面上多功能鍋價差大，絕不僅只有功能上的差別，因為仍然有在等待烹煮時，可能會離開鍋旁一下的狀況，在購買前須先確認鍋內的安全機制是否足夠，包括電壓過高或烹調過熱時，會啟動調溫或自動斷電以確保安全。此外，多功能鍋瞬間加熱通常耗電率高，切記單獨使用在插座上，不要使用延長線或多孔插座來取電。

輔助功能與用具也須納入考量
購買小家電時，其內附的配件與價格是息息相關的，在下手前可以將包裝內所含的配件一併納入考量，先確認配件的功能是否符合使用需求，因為原廠配件一定符合產品使用上最好的方式，也避免多次添購的麻煩，而有些多功能鍋會提供「定時功能」，讓使用者可以邊做其他事又免顧爐火，通常這類商品價格也會較高，但使用上多增添了方便性，也能考慮一下。

▲Her富甲酷客即時鍋。（圖／Her、Unsplash）

▲FUJACOOK萬用即食鍋可以蒸粽子、煎魚、煎牛排，方便實用。

富甲酷客即時鍋小巧、功能多，前後兩鍋可同時使用，有獨立旋鈕控制，能燜、燒、煎、炒、涮、蒸、燉、煮，幾乎包辦日常所有烹調方式，採用食品級大金不沾塗層，並有過熱斷電模式更安全。

購物平台「Her和她」推出優惠至極的豪華組合，定價6288元，特價4600元，不但附蒸盤、置放盤、煎鏟、湯勺、蒸盤叉，買鍋還送營多麵一箱，輸入折扣碼「fujacook」再折601元，等於3999元就可以把所有東西帶回家，下廚再也不困難。

▲Her富甲酷客即時鍋。（圖／Her、Unsplash）

▲FUJACOOK萬用即食鍋豪華組（含淺槽蒸盤、多功能置放盤、多孔蒸盤、料理煎鏟、耐熱湯杓、蒸盤叉），送營多麵一箱（6袋x 5小包，共30小包），特價4,600元，輸入折扣碼「fujacook」再折601元。三色可選，點我購買。
 

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fashion.net

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