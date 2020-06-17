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豬隊友！3大「地雷旅伴星座」牡羊主導性超強、第一名最難伺候

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash 

端午小長假即將到來，不少人都計劃來場輕旅行放鬆身心，這時挑選合適的旅伴就成為出遊是否愉快的關鍵點，所謂好的旅伴能解決旅行的一切煩惱，但是豬隊友卻可以不斷自找麻煩，以下3大「地雷旅伴」星座，請務必避開！

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 牡羊座

牡羊座登上地雷旅伴第三名，很多人應該都相當意外，其實牡羊在一場旅行中大多擔任主導地位，這就意味著若有同樣強勢的人物出現，那麼這場旅行勢必爭吵不休。因為牡羊會主觀意識認為自己的決定是對的，希望大家多多配合他，不過卻沒有想到一場旅行其實可以很隨意，太過於計劃行事反而讓大家都很緊繃。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 金牛座

一場旅行本身就是未知，好壞都應該承擔，但偏偏金牛座屬於剛開始沒意見，只要遇到壞事就會開始挑毛病的星座，因為他們第一時間很少反省自己，更多的是檢討他人。但是換個角度思考，只要讓金牛座管理旅行財務，就可以發揮到最大功用，只是缺點是大家可能會忘記自己正在旅行。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 處女座

處女座榮登地雷旅伴冠軍，最大的問題就在於他們的碎念能力，因為處女會用高標準姿態來檢視每一位旅伴，只要看到和自己要求不符的地方，就會出言勸阻，把旅行當成工作一樣看待往往讓人壓力很大。另外，處女自我為中心的個性，讓旁人很難伺候，常常時不時聊起自己的「當年勇」，讓話題陷入尷尬也渾然不知，所以旅行還是避開處女為妙。

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關鍵字：

旅行, 端午, 長假, 假期, 旅遊, 星座, 運勢, 牡羊座, 處女座, 金牛座
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