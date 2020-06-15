全球最美不丹王后曬全家福　戴Anna Hu婚禮珠寶見證甜蜜時刻

▲不丹皇后吉增佩瑪戴上結婚時佩戴的Anna Hu珠寶，與國王凱薩爾旺楚克、2個小王子拍全家福。（圖／翻攝queenjetsunpema IG）



記者陳雅韻／綜合報導

被譽為全球最美王后的不丹王后吉增佩瑪（Jetsun Pema Wangchuck），於6月初30歲生日之際，在IG帳號公開一家四口的全家福，只見國王凱薩爾旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）抱著剛誕生的小王子，一臉慈愛模樣，王后則穿紫色緞面傳統服飾，搭配結婚當天曾佩戴的台灣珠寶設計師Anna Hu（胡茵菲）珠寶，見證幸福時刻。

▲不丹皇后吉增佩瑪溫柔看著剛出生的小兒子。（圖／翻攝queenjetsunpema IG）

不丹王后吉增佩瑪與Anna Hu緣分始於2011年，Anna Hu為步入禮堂的王后設計浪漫的婚禮珠寶，她以不丹國花藍色罌粟花為靈感，設計幸福罌粟花系列耳環與胸針，花瓣鑲嵌美鑽與象徵藍色天空的碧璽，花蕊則鑲嵌紅寶石代表王室之尊，綻放模樣著實迷人，讓王后不僅於婚禮、出訪日本時佩戴，曬全家福照也不忘搭配她的幸福收藏。

▲吉增佩瑪大婚當天佩戴Anna Hu幸福罌粟花系列耳環。（圖／Anna Hu提供，以下同）

出身不丹貴族的王后吉增佩瑪，與國王凱薩爾旺楚克的愛情猶如童話故事，因為當年17歲的凱薩爾旺楚克野餐遇見只有7歲的她，被她深深吸引並立下婚約要等她長大，最後她真的成為全球最年輕的王后，每回現身總以色彩亮眼、做工精緻的不丹傳統服飾旗拉亮相，當此幸福國度的最佳代言人。

▲Anna Hu設計的幸福罌粟花系列耳環與胸針創作靈感源自不丹國花。

