晚上總是睡不著、睡不好？4B好眠養成術讓你一覺到天明

記者李薇／綜合報導 圖／unsplash、品牌提供

睡眠品質對於身體、心理的健康具有關鍵性的影響，同時也表現在肌膚的外觀。然而高速運轉的生活步調、無所不在的環境刺激，讓「一夜好眠」幾乎成為奢侈的期待。

好夢心理治療所吳家碩臨床心理師表示，「改善睡眠品質要從生活習慣著手，善用助眠香氛也是一個好方式！」並進一步提出「4B好眠養成術」，從睡前沐浴時光開始，透過4個步驟與技巧，打造良好的睡眠情境。

【4B好眠養成術】

1.Bath Time洗澡時間

注意助眠的適宜水溫為37到40度，最佳洗澡時間為就寢前1至2小時。

2. Break Time暫停時間

以「煩惱記事本」把煩惱在睡前寫下來，幫助大腦暫停反覆思考與擔心。

3.Breath Time放鬆時間

睡前15到30分鐘進行腹式呼吸法、肌肉放鬆等，讓呼吸心跳放慢下來。

4.Bed Time床的時間

避免在床上看電視、看書、玩手機等活動，床只留給睡覺用。

【推薦單品】

1.L:a Bruket 枕頭噴霧50ml、售價1,650元

起源於瑞典西部沿岸的L:a Bruket，以純淨的溫柔保養哲學演繹北歐生活風格之美。首度推出枕頭噴霧，延續品牌與大自然共生的理念，結合恬美柑橘、舒心的薰衣草香氣，以及予人沉靜感受的雪松等天然精油，打造出協助放鬆壓力、舒緩緊張情緒的獨特香氣，改善夜間的睡眠品質。

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Bamford甯靜枕頭噴霧內含的複方精油包括心靈守護的乳香、平靜鎮定的薰衣草，以及能夠舒緩放鬆身心的馬鬱蘭，利用天然植物精萃調和放鬆的睡眠香氣。將噴霧噴灑於枕頭或寢具上，能幫助在睡前營造出一個自然、舒適的環境氛圍，讓身體更容易放鬆進入深層和緩睡眠。

3.REN 沉睡森林枕頭噴霧75ml、售價800元

英國純淨保養品牌REN，以天然植萃成份打造純淨並且令人愉悅的產品。過往只在耶誕禮盒中限量推出的枕頭噴霧，是許多愛用者每年引頸期待的人氣商品。2020年首度推出獨立販售的大容量版本，揉合啤酒花、乳香、雪松、薰衣草和天竺葵的沉穩氣息，彷彿走進森林般的寧靜，享受整夜的香眠熟睡。

