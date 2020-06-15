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子瑜回歸穿露腰裙有夠辣！完美氣色靠「乾燥繡球花」唇膏

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▲TWICE,周子瑜,雅詩蘭黛。（圖／翻攝自IG、YouTube）

▲TWICE周子瑜在全新MV中的造型。（圖／翻攝自YouTube）

記者李薇／台北報導

南韓人氣女團TWICE最以全新迷你專輯回歸，主打歌《MORE & MORE》以奇幻又充滿野性的風格，呈現出全新的MV形象，團員子瑜以一件綠色腰肩挖空短裙亮相，搭配上自然又淡雅的妝容，展現出仙氣，相當漂亮。

▲TWICE,周子瑜,雅詩蘭黛。（圖／翻攝自IG、YouTube）

▲性感自然唇色出自雅詩蘭黛。（圖／翻攝自YouTube）

最近就有網友挖出子瑜在MV中所使用的彩妝單品，竟然出自雅詩蘭黛的絕對慾望絲絨唇露#401號色，帶有一點乾燥玫瑰的自然粉紅，加上一點點的紫色調，可以輕鬆修飾臉部的蠟黃，重現白皙透亮的肌膚妝效，難怪子瑜擦起來氣色這麼完美。

▲TWICE,周子瑜,雅詩蘭黛。（圖／翻攝自IG、YouTube）

▲子瑜用的就是這支雅詩蘭黛絕對慾望絲絨唇露#401。（圖／翻攝自雅詩蘭黛官網）

除了雅詩蘭黛這支唇釉，想要找尋跟子瑜類似的唇膏色，DOLCE & GABBANA旗下有一款唇膏的顏色也非常類似，就是#130號，同樣是帶有一點紫色調的粉紅色，擦起來自然卻又不會無聊，是非常適合亞洲女孩的單品。

▲TWICE,周子瑜,雅詩蘭黛。（圖／翻攝自IG、YouTube）

▲跟雅詩蘭黛顏色類似的唇膏（左上角）。（圖／翻攝自b_d.ijin IG）

而這支唇膏不但顏色非常美，更厲害的是金色的包裝看起來超有質感，外面設計搭配蕾絲、豹紋或是單色金屬質感，很適合重視質感生活的女孩擁有，包準拿出來補妝的時候都是全場焦點，絕對會讓其他女孩都羨慕一波。

▲TWICE,周子瑜,雅詩蘭黛。（圖／翻攝自IG、YouTube）

▲DOLCE & GABBANA的唇膏也是非常美。（圖／翻攝自b_d.ijin IG）

關鍵字：

TWICE, 周子瑜, 雅詩蘭黛, ESTEE LAUDER, 唇彩, DOLCE & GABBANA
fashion.net

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