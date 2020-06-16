史上最仙氣！獨角獸眼影盤竟是浮雕壓紋　網讚：簡直藝術品！

記者李薇／綜合報導 圖／淘寶

最近有一個眼影盤在網路上瘋傳，出自FLOWER KNOWS的獨角獸眼影盤系列，超美的立體浮雕獨角獸設計，打開之後裡面也是立體的浮漂窗框設計，裡面的顏色總共有5種顏色，其中一到兩格是大顆珠光的款式，完全美到不行，讓人想要包色處理。

最近洗版到不行的FLOWER KNOWS其實是出自大陸的品牌，名為「花知曉」，不但在大陸當地爆紅，甚至還火到日本、韓國去，可見它的包裝是真心浮誇又打中女孩的心，以金屬色搭配立體的獨角獸、星星、歐式風格窗框，裡面則是眼影的顏色，誇張度簡直滿分。

在粉質的表現上，使用過的網友也都大推居多，顯色飽滿的質地，可以呈現出明顯的眼妝效果，一盤裡面總共有5格顏色，3格式霧面啞光的設計，2格是大顆亮片的材質，可以單色使用或是多色疊擦，打造出閃閃發亮的眼妝效果。

這次推出的眼影盤，總共有8種配色可以挑選，有時用的金棕色調盤，也有仙氣滿點的粉藍、粉紅寶寶顏色盤，可以滿足日常妝容或是喜歡繽紛妝容的女孩，單盤售價人民幣135元，約是565元台幣，光是價格就很可以。

大陸的眼影盤不是第一次爆紅，之前完美日記與Discovery合作的眼影盤，也非常受到歡迎，像是老虎盤、小豬盤的顏色配色，都很實用，因此受到很多女孩喜愛，質地顏色飽滿鮮明，也不容易飛粉，品質做得相當好，也因此在網路爆紅。

其中最紅的老虎盤是以金橘色作為眼影色調的搭配，總共12格眼影設計，裡面包括珠光還有霧面的材質，小豬盤則是以粉紅色、紅色作為搭配，因為近年很流行紅眼妝，所以這盤也很值得一推，非常厲害又閃亮。