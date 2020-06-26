回頭率破表！2020熱推又甜又酷的「外翹短髮」　4款女星範本顯氣質

2020年肩上短髮依舊讓韓妞和韓星洗版的首選髮型，不僅能凸顯個性，亦能凸顯輪廓，給人鄰家女孩的親和感，可甜可鹽又減齡！

短髮+小外翹，絕對是讓短髮一秒變時髦的絕招，及肩的韓系外翹短髮已經流行好一陣子，但這股熱潮仍繼續延燒，可甜可鹽的百變造型，讓無數女星都鍾情。

範本一：小松菜奈

原本是極短髮的小松菜奈，頭髮逐漸留長了，來到了及肩中長髮的過渡期，髮尾微微凌亂向外翹，比起前陣子男孩風短髮時期，更有成熟冷豔的魅力，時髦厭世風又回來了。

範本二：宇宙少女 程瀟

韓團宇宙少女成員程瀟可說是完美的外翹短髮代表，剛剛好及肩的長度，搭配淺色漂髮更能凸顯髮絲一根根的輪廓，將精緻的立體五官大大襯托出來。

範本三：金所炫

國民妹妹金所炫最近也剪了外翹短髮，比起髮尾內彎凸顯稚嫩感，外翹造型反而更能展現成熟典雅的氣質。

範本四：TWICE SANA

TWICE成員SANA長度落在肩膀上下，搭配外翹造型滿滿清新感，不論是溫柔的奶茶髮色或鮮豔的髒橘髮色都好看，同時還能成為遮臉的最佳小臉助力。

不管是稍微有點凌亂感覺的翹髮尾，還是整齊向外翻的俏皮卷度，各種變化都好看，及肩的外翹短髮，相較於中規中矩的內彎，更能增加短髮的層次和靈動性，同時帶有減齡和修飾臉型的視覺效果。

Dyson御用造型師Sean說明，外翹短髮特別適合「長型臉」的人，藉由臉頰外側頭髮的蓬鬆感，修飾臉型太長的比例。頭髮也需要剪一些層次，頭髮內側短、外側長，後續造型時更容易創造捲翹感。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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