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2020夏日沐浴乳推薦！用薄荷、小黃瓜　洗個涼爽的澡最享受

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白天在外經歷整天高溫，晚上回家洗個澡再舒服也不過！最近的美妝品牌像diptyque、APIVITA、AVEDA、ORBIS都很貼心，不僅推出沐浴乳新品，還在裡面搭配了薄荷、小黃瓜、高山茶…成份，洗出夏天最需要的全身舒爽感。

diptyque青蕨沐浴慕斯

diptyque去年夏天推出青蕨淡香精（Eau de Minthé），靈感源自仙女門塔與冥王黑帝斯之間的愛情神話故事，以薄荷為主角的香氣超迷人。今年diptyque再將青蕨香氣延伸到沐浴慕斯！質地很特別，剛擠出來是透明凝露，遇水後就會形成厚厚的濃香慕斯，有著薄荷清新撲鼻的香氣，夾雜天竺葵的靈動花香，而深沉的廣藿香則添上了一分淡然，柔美輕盈的味道絕對是夏天沐浴乳首選。

APIVITA高山茶活膚沐浴露

來自希臘的APIVITA 2019年重返台灣後，除了面膜，希臘高山茶保濕噴霧也賣得極好。因此今年再延伸出高山茶活膚身體系列，當中高山茶活膚沐浴露運用希臘高山茶精粹，揉合希臘天然蜂蜜與蜂膠，溫柔的洗淨每一吋肌膚。

AVEDA甜馨沐浴乳

夏天要讓身體散發舒服的香氣，不是簡單的事，不過AVEDA做到了！今年新推出Cherry Almond 甜馨系列的沐浴乳，調和櫻花萃取物及甜杏仁油，帶給肌膚飽滿平滑的的柔軟觸感。香味則來自100%花植萃取，有甜美的橙、優雅的依蘭依蘭、馥郁芬芳的零陵香豆等38種純淨花植，清潔保養同時讓身體散發少女一般的年輕氣息。偷偷說，推薦沐浴乳、身體乳一起使用，讓甜美馨香層層堆疊，自然香氣超適合夏天。

THE BODY SHOP小黃瓜&檸檬舒活

The Body Shop 2020年推出兩款季節限定的身體保養系列，一個是「小黃瓜舒活身體系列」，小黃瓜舒活沐浴膠蘊含歐洲小黃瓜萃取及有機薄荷醇，洗起來有涼感，還真的會散發著清新的小黃瓜香氣，為炎熱夏日帶來翠綠清涼的氣息。

另一個「檸檬舒活身體系列」也很討喜，檸檬舒活沐浴膠蘊含義大利檸檬萃取，泡沫細緻綿密，洗後肌膚柔嫩並散發檸檬活力芳香。

ORBIS舒膚時光沐浴乳

不管是用手或是沐浴球都能輕鬆打出滑順又濃密的泡泡質地。裡頭還使用了接近肌膚的天然保濕成分「蠶絲洗淨成分」（Potassium Lauroyl Silk Amino Acids），清潔汙垢同時呵護肌膚，再搭配玻尿酸、滋潤吸附成份，洗完不會過於乾澀，成為讓人想要一直觸摸的潤澤肌膚。

2020夏天沐浴乳新品推薦參考價錢

diptyque青蕨沐浴慕斯150ml，NT$1,500
APIVITA高山茶活膚沐浴露500ml，NT$660
AVEDA甜馨沐浴乳250ml，NT1,080、1000ml，NT$2,680
THE BODY SHOP小黃瓜舒活沐浴膠250ml，NT$420
THE BODY SHOP檸檬舒活沐浴膠250ml，NT$420
ORBIS舒膚時光沐浴乳500ml，NT$420

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 沐浴乳, 美妝, 保養
fashion.net

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